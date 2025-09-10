Когда выйдет в России хоррор от лица собаки «Глазами пса»

Фильм «Глазами пса» (который ранее назывался «Хороший мальчик») поменял свою дату выхода в российский прокат — теперь картина ожидается не 3 октября, а 16. Об этом «Вольга» объявила «Кинопоиску».

© Чемпионат.com

«Хороший мальчик» расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

© IFC Films

Главные роли в ленте исполнили Ларри Фессенден, Стюарт Рудин и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг.