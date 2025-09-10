Опубликован шестой эпизод сериала «Чужой: Земля»

10 сентября состоялась премьера пятого эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Hulu и постепенно приближается к своему завершению — до конца сезона осталось всего два эпизода.

Новый эпизод получил название The Fly («Полёт»). В шестой серии рассказывается, как две противоборствующие стороны вступают в открытое противостояние, а «чьё-то любопытство приводит к смертельным последствиям».

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).