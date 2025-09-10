Вышел сериал «Девушка моего сына»

10 сентября состоялась премьера сериала «Девушка моего сына». Драматическое шоу со звездой «Дома дракона» Оливией Кук можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video — все шесть эпизодов уже доступны.

Сюжет сериала рассказывает о женщине Лоре, которая узнаёт, что её сын Дэниэл решил жениться. Он выбрал своей избранницей милую девушку по имени Черри. Со временем Лора начинает подозревать, что её невестка представляет угрозу для парня.

Главные роли в шоу сыграли Оливия Кук («Дом дракона»), Робин Райт («Форрест Гамп») и Лори Дэвидсон («Песочный человек»). Шоураннерами выступили Андреа Харкин («Срок») и сама Робин Райт.