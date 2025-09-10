Сколько сняли проектов в «Виртуальной студии Горького 55.8»

Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, одной из первых в столице открыла собственный павильон виртуального продакшена.

«Виртуальная студия Горького 55.8» позволяет легко воплощать в жизнь любые, даже самые смелые режиссерские замыслы с помощью светодиодного экрана, способного принимать различную конфигурацию и новейшего программного обеспечения. С 2023 года здесь снято уже более 100 проектов: рекламные ролики, музыкальные клипы, игровые и неигровые фильмы и сериалы.

Киностудия Горького, старейшая в Москве и одна из крупнейших в стране, в этом году отмечает 110-летие. Студия, известная множеством фильмов золотого фонда, в последние годы активно обновляется, сохраняя традиции и осваивая современные форматы.

В 2023 году здесь открылся павильон виртуального продакшена «Виртуальная студия Горького 55.8». Его возможности позволяют проводить съемки «под ключ» с использованием LED-экранов любой конфигурации, технологий Virtual Production (VP), дополненной и расширенной реальности (AR, XR), а также движка Unreal Engine 5.

Подобные технологии уже применяются крупнейшими мировыми студиями. Среди первых и наиболее известных проектов, снятых на виртуальном фоне с VP-технологией, — «Мандалорец» от Disney, «1899» от Netflix и «Дом дракона» от HBO.

Новый павильон открывает широкие возможности для создания фильмов, сериалов, рекламы, музыкальных клипов, телепередач и онлайн-трансляций. Он позволяет снимать в любых условиях и локациях — от реальных городских пейзажей до фантастических миров, не выходя за пределы студии.

«Виртуальные декорации и фоны — это настоящее и будущее производства современного прогрессивного контента, в том числе кино и сериалов... Представьте, что съемки фантастики, приключений или исторического фильма, даже со сложными движениями камеры, могут проходить в Москве всего в одном павильоне, при этом фон можно быстро изменить, а конечный результат режиссер увидит на экране плейбэка в режиме реального времени», — отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строители завершили второй этап реконструкции исторической площадки Киностудии имени Горького. Ожидается, что работы полностью завершатся в конце 2025 года.