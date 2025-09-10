В России сняли мультфильм о новой жизни старых вещей «На выброс»

В среду был представлен постер анимационного роуд-муви "На выброс". Мультфильм выйдет в широкий прокат 20 ноября 2025 года. Это второй анимационный проект, реализованный в рамках двустороннего соглашения в сфере культуры между Россией и Канадой, заключенного в середине 1990-х годов. Первым был оскароносный анимационный фильм Александра Петрова "Старик и море".

© unsplash

Мультфильм транслирует мысль о том, что даже то, что выброшено, может иметь ценность и право на вторую жизнь. По сюжету Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в путешествие: Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.

© Российская газета

Режиссер - Константин Бронзит, двукратный номинант на премию "Оскар". В качестве актеров дубляжа задействованы Андрей Левин ("Петя и волк"), Андрей Зайцев, Юлия Рудина ("Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"), Антон Виноградов, Михаил Хрусталев ("Три Кота"), Георгий Штиль, Агата Левина и другие. Художник-постановщик фильма - Роман Соколов ("Он не может жить без космоса", "Мы не можем жить без космоса", "Смешарики", "Фиксики", "Приключение Пети и Волка" и другие). Композиторы - Марина Ланда и Сергей Васильев, подарившие зрителям любимые песни из анимационного сериала "Смешарики".