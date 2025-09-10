Криминальная эстетика и английский юмор: пять лучших фильмов Гая Ричи

10 сентября свой день рождения отмечает Гай Ричи – один из самых узнаваемых и ярких британских режиссеров. Его фильмы стали культовыми благодаря фирменному стилю: острому юмору, резким монтажным склейкам, харизматичным героям и закрученным сюжетам. В честь этой даты «ФедералПресс» вспоминает пять лучших картин Ричи, которые сделали его мастером кино с мировым именем.

«Карты, деньги, два ствола» (1998)

Дебютный фильм Гая Ричи сразу стал сенсацией в мировом кино. Небольшой бюджет не помешал режиссеру создать динамичную криминальную комедию, где история нескольких аферистов переплетается в одном ураганном сюжете. Молодые актеры, остроумные диалоги и уникальный визуальный стиль сделали картину визитной карточкой Ричи. После премьеры его стали называть «британским Тарантино», а фильм вошел в список культовых картин конца XX века.

«Большой куш» (2000)

Следующий проект укрепил статус Ричи как мастера остросюжетного кино. «Большой куш» – это история о краже бриллианта, в которой участвуют боксеры, цыгане, гангстеры и мошенники. Здесь впервые по-настоящему раскрылся талант Брэда Питта, сыгравшего неразборчиво говорящего цыгана. В картине угадывается фирменная «ричиевская» структура: множество сюжетных линий сходятся в точке хаоса, а юмор перемежается с жесткими сценами. Фильм до сих пор занимает топовые позиции в рейтингах лучших британских комедий.

«Шерлок Холмс» (2009)

Обращение к классике дало Ричи новый виток карьеры. Его версия Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу стала кассовым хитом. Режиссер превратил знаменитого сыщика в динамичного героя боевика, сохранив при этом атмосферу викторианской Англии. Фильм получил продолжение, а критики отметили удачное сочетание зрелищности и уважения к оригиналу Конан Дойла. Для Ричи это стало шагом в Голливуд и переходом от независимого кино к блокбастерам.

«Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

Эта картина основана на популярном американском сериале 1960-х годов. Ричи перенес зрителей в эпоху холодной войны, где агент ЦРУ и шпион из КГБ вынуждены объединиться для борьбы с общим врагом. Фильм сочетает в себе стиль ретро, юмор и блестяще поставленные сцены погони. Визуальная эстетика, костюмы и музыка сделали «Агентов А.Н.К.Л.» одной из самых стильных работ режиссера, хотя в прокате лента собрала меньше ожидаемого. Сегодня фильм имеет статус культового и горячо любим зрителями.

«Джентльмены» (2019)

Возвращение Ричи к жанру криминальной комедии стало триумфальным. В «Джентльменах» режиссер снова обратился к теме бандитского Лондона, добавив в сюжет харизматичных персонажей в исполнении Мэттью Макконахи, Хью Гранта, Чарли Ханнэма и Колина Фаррелла. Картина покорила зрителей изящным юмором, сложными интригами и фирменным стилем режиссера. Многие критики назвали ее «лучшим фильмом Ричи со времен «Большого куша».