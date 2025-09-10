Premier удалил страницу с трейлером фильма «Кремлевский волшебник»

Онлайн-кинотеатр Premier не будет показывать фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.

© Daily Storm

«Фильм не планируется к появлению на Premier», — ответили в кинотеатре.

Ранее стало известно, что к премьере «Кремлевского волшебника» готовятся несколько кинотеатров, однако дата выхода фильма пока не определена. Карточка фильма с анонсом «Скоро на Premier» сначала была опубликована на сайте онлайн-кинотеатра. Сейчас на странице с фильмом ничего нет. Там указывается, что «данное видео больше недоступно». В то же время анонс сохранился.

Министерство культуры РФ также сообщило, что заявление на выдачу прокатного удостоверения для ленты «Кремлевский волшебник» не поступало.

Фильм «Кремлевский волшебник» основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи и снят французским режиссером Оливье Ассайасом. Премьера состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле относятся с пониманием к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин на пресс-конференции в Пекине сказал, что пока не видел фильм и не слышал о нем.

]]>