Названы самые популярные цитаты из кинокартин «‎Мосфильма»

Фразы из советских кинофильмов остаются популярными в сетевом общении россиян. Это показало исследование телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и компании "Медиалогия", проведенное к пятилетнему юбилею телеканала. Люди пользуются цитатами из картин Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Владимира Меньшова и других советских режиссеров.

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия" выяснили, какие крылатые фразы из фильмов, созданных на главной киностудии страны, ушли в народ, стали мемами и до сих пор используются в сетевом общении.

На первом месте фраза "Танцуют все!" из фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" - экранизации произведения Михаила Булгакова "Иван Васильевич". За последние пять лет она упоминалась в соцсетях более 735 тысяч раз. Произведение было сильно переработано при написании сценария, в том числе и реплики героев. В частности, в книге мнимый Иван Грозный, управдом Бунша, восклицал: "Я требую продолжения танца!" Кстати, интересный факт - еда на съемках пиршества Бунши и Милославского была настоящая, покупку которой оплатил сам режиссер.

Второе место (233,3 тысячи сообщений) у выражения "Птичку жалко!", произнесенного Шуриком - героем Александра Демьяненко - в еще одной комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". На съемках Гайдай дубль за дублем просил актера повторять эту фразу с разными интонациями, пока не добился нужной ему эмоции.

На третьем месте фраза из фильма Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен": "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь". Она встречалась в сетевом общении более 183 тысяч раз. Сценарий картины был написан Григорием Гориным на основе собственной пьесы "Самый правдивый", которая была поставлена в Театре Советской армии. Роль барона в спектакле исполнял Владимир Зельдин. Но для фильма Захаров пригласил на эту роль Олега Янковского.

Четвертое и пятое места заняли афоризмы "Кто не работает, тот ест" и "Надо, Федя, надо" из комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Первый - ироничная переработка назидательного выражения "Кто не работает, тот не ест", которое было очень популярно в СССР. А вот фразы "Надо, Федя, надо" в картине могло и не быть: цензура усмотрела в ней намек на Фиделя Кастро, лидера Кубы. Но Гайдаю удалось убедить, что выражение абсолютно политически безобидно.

Целиком рейтинг выглядит так:

"Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию") - 735,8 тыс. сообщений;

"Птичку жалко!" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") - 233,3 тыс. сообщений;

"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь" ("Тот самый Мюнхгаузен") - 183,1 тыс. сообщений;

"Кто не работает, тот ест" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") - 153,1 тыс. сообщений;

"Надо, Федя, надо" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") - 138,5 тыс. сообщений;

"Муля, не нервируй меня!" ("Подкидыш") - 104,7 тыс. сообщений;

"Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!" ("Любовь и голуби") - 91,8 тыс. сообщений;

"Алло, Ларису Ивановну хочу" ("Мимино") - 83,9 тыс. сообщений;

"Какая гадость эта ваша заливная рыба" ("Ирония судьбы, или С легким паром!") - 73,2 тыс. сообщений;

"Кто ж его посадит?! Он же памятник!" ("Джентльмены удачи") - 71,8 тыс. сообщений.

Для формирования рейтинга первоначально был проведен опрос аудитории: респондентам предлагалось назвать фразы из советских фильмов, употребляемые в повседневной жизни, а затем по системе "Медиалогия" было выявлено, какие цитаты наиболее часто упоминались в соцсетях с 20 августа 2020 года по 20 августа 2025 года. В результате получился рейтинг самых популярных у современного зрителя цитат из советских фильмов.