Ироническая комедия «Сердцеед» выйдет в прокат в начале октября

"Сердцеед" - новый фильм режиссера Романа Гредина в народном, семейном формате. Зрители смогут увидеть его в кино со 2 октября.

Светка любит Сашку, а Сашка любит Машку: ироническая комедия "Сердцеед" расскажет о превратностях любви между деревней и городом. Девушка Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Летом, проводя лето у родителей, она влюбляется в главного героя, тракториста Сашку. Он отвечает взаимностью, но при этом не может разорвать отношения с дояркой Машей. Спустя несколько дней в деревню приезжает ухажер Светки Серж. Он планировал отвезти возлюбленную в Москву, однако задуманное не случилось, потому что в запутанную любовную историю вступает продавщица Люба.

Актерский состав: Михаил Тарабукин ("Кухня", "Жиза", "Любопытная Варвара"), Мария Скорницкая ("Реальные пацаны", "Жёлтый глаз тигра", "Бедные смеются, богатые плачут"), Марина Яковлева ("Михайло Ломоносов", "Раз, два - горе не беда!", "Благие намерения"), Александр Мартынов ("Смешная работа", "Окно в Париж"), Валентина Мазунина ("Горько", "Иванько"), Марина Барсукова ("Летчик", "Француз", "Сказки Гофмана"), Денис Бондарков ("Мажор", "Трудные подростки").