Представлен русский трейлер фильма по аниме «Человек-бензопила»

Компания Sony Pictures Entertainment представила трейлер полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Премьера ленты состоится 19 сентября в Японии и 24 октября — в остальных странах.

Аниме-фильм представляет собой продолжение первого сезона сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал популярным по всему миру. События культового аниме рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.