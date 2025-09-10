Опубликованы кадры из сказки «Злая: Навсегда»

Яркие кадры из сказки «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде — выход 21 ноября
Издание Entertainment Weekly представило новые кадры фильма «Злая: Навсегда». Премьера продолжения «Сказки о ведьме Запада» состоится 21 ноября.
Сюжет сказки адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
© Entertainment Weekly/Universal Pictures
Первая часть вышла осенью 2024 года и стала большим успехом для студии Universal. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей, собрала в прокате $ 755 млн и поставила рекорд по цифровым продажам после выхода на стримингах.