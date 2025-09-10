Джеймс Ганн раскрыл детали продолжения «Супермена»

На «Шоу Говарда Стерна» гостем стал глава студии DC Джеймс Ганн. Он рассказал о продолжении фильма «Супермен».

© Чемпионат.com

По словам постановщика, во второй части главному герою предстоит объединиться со злодеем Лексом Лютором — они должны будут сразиться против гораздо большей угрозы. Кто именно станет антагонистом нового фильма, Ганн пока не раскрыл.

«Вторая часть расскажет о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены работать сообща против гораздо большей угрозы».

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Картина станет продолжением супергеройского фильма 2025 года с Дэвидом Коренсветом в главной роли.