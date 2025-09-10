Никита Высоцкий раскрыл детали нового фильма «Август»

Никита Высоцкий раскрыл НСН подробности создания фильма по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого»

Фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» создан с уважением к прошлому. Вместе с тем это яркое и современное кино, заявил в интервью НСН режиссер Никита Высоцкий.

Картину Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева называют одной из громких кинопремьер сентября. Первоначально проект носил название «Момент истины» и должен был выйти еще в марте 2025 года, однако релиз получил новую дату. Роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Сергей Безруков, Павел Табаков, а также Даниил Воробьев, Иван Колесников и многие другие. Как рассказал Высоцкий, роман Владимира Богомолова в детстве был одной из его любимых книг.

«Это прекрасный роман, в свое время не модный, а именно популярный. Люди его зачитывали до дыр, книжки передавали друг другу. Я с детства люблю эту книгу, так что когда было решено работать над ней, с удовольствием взялся за фильм. Сергей Снежкин написал интересный сценарий. Где-то мы следуем книге, где-то отступаем от нее, но ведь это кино. Фильмы, которые раньше были сняты по книге, тоже не повторяем. "Момент истины" - название, которое придумал автор, но ни сам роман, ни экранизации так не назывались. У нас тоже оригинальное название. На мой взгляд, хорошее», — заявил он.

По его словам, фильм можно назвать патриотическим, но без пропаганды.

«Наша картина не пропагандистская, а живая и сегодняшняя. Она о войне с огромным уважением к тому времени, к тем людям и, конечно, к победе. В этом смысле фильм патриотический. На тему войны сегодня создается достаточно фильмов и спектаклей, возможно, они не всегда удачны. Патриотической картина становится не потому, что там повторяют: "Любите Родину, а то будет плохо". Дело в ощущении авторов. Думаю, наша картина патриотическая, но не считаю, что редкая в этом смысле. Боюсь гадать, но думаю, наша картина будет в ряду принятых фильмов, которые будут пересматривать спустя время. Сейчас зритель будет решать, что ему понравится. Наш фильм сделан на очень высоком профессиональном уровне, за это я точно отвечаю», — заверил режиссер.

Увидеть фильм на большом экране можно будет с 25 сентября.

