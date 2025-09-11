Опубликован первый постер фильма «Теща 2» с Гариком Харламовым

Создатели фильма «Тёща 2» опубликовали его первый постер. На нём можно увидеть сразу двух персонажей, которых сыграл юморист Гарик Харламов: Виктора Суслова (его он и играл в первой части) и Тоху Суслова, его брата-близнеца.

© Чемпионат.com

Постер фильма

© Постер

Комедия «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым вышла в 2023 году. В ленте также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов, Марк Богатырёв и другие. Режиссёром выступил Аскар Узабаев.

Фильм рассказывает про Ольгу Николаевну — волевую женщину и начальницу ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка.

«Тёща 2» выйдет в кино 5 марта 2026 года.