Кинотеатры: Идея Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию

Кинотеатры могут предоставить государству 30% прокатного времени для показа «нужных фильмов», но только за деньги, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с НСН призвал отдать под контроль государства от 30 до 50% времени кинопроката «для показа нужных фильмов в приказном порядке». По словам артиста, именно в условиях цензуры появились советские фильмы, которые и по сей день лучше всего отражают национальный менталитет. Исаев удивился такому предложению.

«Кинотеатры выживают сейчас очень тяжело. Каким образом кинотеатр должен отдать 30% своего времени для показа пусть даже полезного и резонансного кино? Это должны решать сами кинотеатры, здесь влияет именно экономика, арифметика, рынок. Есть расходы на аренду, на оплату труда, коммунальные платежи. Сейчас 10-12 человек должны прийти, чтобы сеанс обошелся для кинотеатра в ноль. Господин Певцов хочет отнять эти сеансы у кинотеатров, которые пытаются выживать? Мы очень хотим продвигать социально значимый контент, но ультиматумов и приказа быть не должно. Кинотеатры просто не выживут. Зрителю нужно коммерческое кино, за которое он готов платить деньги. Эта модель может работать, если государство будет за эти сеансы кинотеатрам платить. В формате «обязаловки» без оплаты это работать не будет», - объяснил он.

Исаев подчеркнул, что в целом идея «командовать» частными кинотеатрами звучит странно.