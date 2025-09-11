Когда стартует сериал «Планетяне»

Телеканал ТНТ назвал дату старта сериала «Планетяне», одержавшего победу в категории «Лучший актёрский ансамбль» на фестивале «Пилот». Шоу стартует 22 сентября.

По сюжету двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией – найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов – Антона и Марины – и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. Но если псевдо-Марина уверена, что эту планету уже не спасти, то Антон всё больше проникается земными правилами и уже не хочет возвращаться домой.

Режиссёром проекта выступил Урал Сафин. Вместе с Лагашкиным главную роль исполняет Екатерина Стулова.