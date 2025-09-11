Первый трейлер «Братья Супер Марио в кино 2» могут показать уже 12 сентября

Инсайдеры и блогеры рассказали, что дебютный трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» уже готов. Universal Pictures якобы уже приготовила рекламные материалы для картины, обычно это происходит за несколько дней до выхода трейлера.

© Universal Pictures

Также сообщается, что ролик вполне могут показать 12 сентября, то есть завтра, на презентации Nintendo Direct.

«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм, основанный на видеоигровой франшизе Super Mario Bros. В ней два брата, Марио и Луиджи, отправляясь на работу по починке труб, оказываются в волшебном мире.

«Братья Супер Марио в кино» удостоились трёх номинаций на премию «Золотой глобус» и собрали в мировом прокате $ 1,36 млрд.