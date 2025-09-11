Опубликован трейлер фильма Song Sung Blue с Хью Джекманом и Кейт Хадсон

Опубликован трейлер фильма Song Sung Blue ("Песня звучит печально") - о музыкантах, ставших имитаторами Пэтси Клайн и Нила Даймонда. В главных ролях Хью Джекман и Кейт Хадсон.

© Российская Газета

Картина создана по одноименному документальному проекту 2008 года и знакомит зрителя с трибьют-дуэтом из Милуоки "Молния и Гром", исполняющим песни Нила Даймонда, одного из самых успешных американских артистов, чьи пластинки разошлись по миру тиражом в 125 млн копий.

Song Sung Blue - это история о стойкости, вере в музыку, а также о том, что никогда не поздно найти любовь и следовать своим мечтам.

Режиссером и сценаристом выступил Крейг Брюэр, снявший в том числе "Меня зовут Долемайт". В главных ролях - Хью Джекман и Кейт Хадсон, а также Майкл Империоли, Элла Андерсон, Мустафа Шакир, Фишер Стивенс и другие.

В зарубежный прокат Song Sung Blue выйдет 25 декабря.