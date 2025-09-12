Что известно о сериале «Из многих»

Осенью 2025 года на Apple TV+ выйдет новый научно-фантастический сериал от Винса Гиллигана — создателя культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Проект под названием «Из многих» (он же «Плюрибус») расскажет об эпидемии счастья, которая внезапно захлестнула Землю. О самом сериале нет почти никакой информации — зато у него очень запоминающаяся промо-кампания. «Лента.ру» рассказывает все, что известно об «Из многих»: дата выхода, каст и сюжет психологической фантастики.

Главное о сериале

Страна: США.

Оригинальное название: Pluribus.

Жанр: научная фантастика, драма.

Шоураннер: Винс Гиллиган.

Сколько серий: 10.

Длительность одной серии: неизвестно.

Когда выйдет: ноябрь 2025 года.

Платформа: стриминговый сервис Apple TV+.

В главных ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво.

Слово pluribus — это часть латинского выражения e pluribus unum, которое переводится как «из многих — единое». С 1782 года эта фраза находится на лицевой стороне Большой печати США, а еще считается неофициальным американским девизом.

В России название переводят и как «Из многих», и более дословно — как «Плюрибус». Кстати, изначально сериал создавали под рабочим названием Wycaro 339 (смысл этого заголовка не уточняется).

Дата выхода

Первые новости о проекте Винса Гиллигана появились в 2022 году: тогда безымянный сериал находился на ранних этапах разработки. В начале 2025-го СМИ сообщили, что новый сериал может выйти уже через полгода — об этом рассказал сам Гиллиган. Точную дату релиза раскрыли в июле, тогда же стало известно, что сериал будет называться «Из многих».

Премьера сериала «Из многих» состоится 7 ноября 2025 года.

«Из многих» будет эксклюзивно доступен на Apple TV+ — стриминг приобрел права на сериал Гиллигана еще в 2022 году. Ожидается, что первый сезон будет состоять из десяти серий, их хронометраж пока неизвестен. 7 ноября на Apple TV+ появятся две премьерные серии, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю.

Трейлеры

Дебютный постер сериала опубликовали 23 июля 2025 года. На ярко-желтой картинке была изображена чашка Петри со схематичным смайликом внутри. Надпись на постере гласила: «От создателя "Во все тяжкие"». К этому моменту не было раскрыто ни название сериала, ни его дата выхода.

У сериала «Из многих» очень необычные тизеры. Странные короткие видеоролики (не дольше 30 секунд) не раскрывают деталей сюжета, а только добавляют загадочности.

Первый тизер-трейлер «Из многих» появился на YouTube-канале Apple TV+ 25 июля 2025 года — в нем показали женщину, которая облизывает лежащие в упаковке пончики, а потом возвращает их на место. В этом тизере раскрыли и дату выхода сериала.

Второй, не менее странный тизер опубликовали 28 числа — в коротком ролике загадочная женщина с тростью подходит к стационарному телефону, но не решается позвонить.

В третьем ролике, который вышел 19 августа, Кэрол (главная героиня в исполнении актрисы Рэй Сихорн) медленно идет по улице, на ней — белая футболка, испачканная чем-то красным. Надпись на экране гласит:

«Привет, Кэрол. Мы все уладим. Прости за кровь».

В конце двух роликов на экране появляется номер (202)808-3981. Зрители, которые пробовали по нему позвонить, получили сообщение: «Привет, Кэрол. Мы рады, что ты позвонила… Нажми 0, и мы свяжемся с тобой». После этого пользователям приходило еще одно СМС.

«Пожалуйста, знай, что твоя жизнь — только твоя собственность, Кэрол. У тебя есть свобода воли!» — текст второго СМС-сообщения.

Сюжет

Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что «Из многих» — это научно-фантастический проект, в котором человечество сталкивается с новой, невиданной ранее угрозой.

В центре истории — угрюмая писательница по имени Кэрол Стурка (Рэй Сихорн), создающая исторические любовные романы. Во время тура в поддержку ее новой книги штат Нью-Мексико охватывает таинственная эпидемия: распространяется некий «вирус счастья», и люди, заразившиеся им, превращаются в покладистых, всем довольных оптимистов. Кэрол, которую вирус почему-то не тронул, пытается разобраться, кто стоит за происходящим.

«В первой серии мир резко меняется и становится совершенно другим. Последствия, которые это влечет за собой, дают фундамент для драмы еще на много-много серий», — Винс Гиллиган, шоураннер сериала «Из многих».

Эпизодов у «Из многих» действительно будет немало — Apple заказала сразу два сезона.

Шоураннер Винс Гиллиган пообещал, что в его новом проекте найдется место черному юмору и неожиданным поворотам, а поклонники «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» увидят небольшие отсылки к своим любимым сериалам. Например, действие «Из многих» развернется в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) — именно там жили герои предыдущих сериалов Гиллигана.

Создатели и производство

Первые новости о безымянном проекте Винса Гиллигана появились в 2022 году. Тогда стало известно, что создатель легендарных «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» работает над новым сериалом, но тот не связан с предыдущими.

Инсайдеры описали новый проект как микс «Секретных материалов» (в свое время Гиллиган работал и над ними) и «Сумеречной зоны» — серьезную научную фантастику, которая концентрируется на взаимоотношениях между людьми.

В 2023 году работу над сценарием пришлось на некоторое время приостановить из-за голливудских забастовок. Съемочный процесс, который должен был начаться в конце 2023-го, в итоге стартовал только в марте 2024 года. Завершились съемки шесть месяцев спустя.

Гиллиган не только разработал сценарий шоу, но и стал режиссером некоторых эпизодов.

Вместе с ним режиссерское кресло занял Байрон Ховард. Интересно, что это первый сериал в карьере Ховарда: ранее режиссер работал только над крупными анимационными проектами («Зверополис», «Энканто» и «Рапунцель: Запутанная история»).

Актеры и роли

Полный каст сериала «Из многих» пока держится в секрете.

Известно, что главную героиню, Кэрол, сыграет актриса Рэй Сихорн («Плохие парни до конца»). О личности Кэрол практически ничего неизвестно. Героиню описывают как самую несчастную женщину на свете, которая должна спасти мир от счастья. Видимо, именно героиня будет обладать иммунитетом к новому вирусу, захватившему Землю.

Актриса Рэй Сихорн рассказала, что Гиллиган написал главную роль специально для нее.

Кстати, Сихорн уже сотрудничала с Винсом Гиллиганом, в сериале «Лучше звоните Солу» она играла юриста Ким Уэкслер.

В касте проекта заявлена и Каролина Выдра (третий сезон «Твин Пикса») — она сыграет оптимистичную девушку Анну.

Помимо этого, в актерский состав «Из многих» входят Дженнифер Браво («Империя»), Карлос Мануэль Весга («Пабло Эскобар, хозяин зла»), Самба Шутте («Наш флаг означает смерть»), Мириам Шор («Американское чтиво») и Маккензи Скотт («Детка на драйве»). Роли большинства актеров пока не раскрываются.