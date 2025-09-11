Рецензия на фильм «Заклятие 4: Последний обряд»

Вселенная с Аннабелью, Монахиней и другими монстрами прожила уже 12 лет.

© Чемпионат.com

Первое «Заклятие» вышло в 2013 году и было отличным хоррором. Страшный особняк, симпатичные герои-детективы, нескончаемая жуть и ставка на зловещую атмосферу вместо скримеров. Всё это в исполнении Джеймса Вана, создателя «Пилы» и «Астрала».

Фильм окупил свой бюджет 16 раз и породил целую франшизу, в которую вошли в том числе разборки с куклой Аннабель и проклятой монахиней. По сути, «Заклятие» стало этаким «Форсажем» среди хорроров. В каждой новой части становилось всё меньше смысла, зато зрелищность росла, а сборы стабильно впечатляли.

Вселенная 12 лет держалась на двух персонажах, Эде и Лоррейн Уорренах. Но в «Заклятии 4» пришло время с ними проститься (ну почти, в работе сериал-приквел). Что ж, само прощание вышло трогательным, однако кино хвалить трудно.

«Заклятие 4: Последний обряд»: главное о фильме

Название: «Заклятие 4: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites).

Режиссёр: Майкл Чавес.

Актёры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди и другие.

Дата выхода: 3 сентября 2025 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Заклятие 4: Последний обряд»: где смотреть?

3 сентября фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют сегодня, 11 сентября. В онлайне кино выйдет ориентировочно в ноябре.

Меньше ужасов, больше ностальгических разговоров

За что любили «Заклятие»? За дома с привидениями, неуютную атмосферу и замечательную пару Эда и Лоррейн. Последние внесли во франшизу огромный вклад и заслужили покой. Проблема в том, что в четвёртой части минимум привидений и кошмаров, почти весь хронометраж уделён именно прощанию с героями. Ярые фанаты, может, и пустят слезу, но вообще сомнительная задумка превращает хоррор чуть ли не в драму.

Начинается всё с любопытного флешбэка: Эд и беременная Лоррейн отправляются на новое дело, сталкиваются с опасным врагом и чудом спасают ребёнка. С тех пор забывают об опасном деле и спокойно живут. Затем события возвращаются в наши дни, где пара Уорренов давно никому не интересна, у Эда проблемы с сердцем, а дочь выросла и вот-вот выйдет замуж. Из этого вышла бы хорошая завязка, однако вот в чём беда: рутине и самокопанию посвящена половина фильма.

Быть может, в другой половине полно хоррора? Не сказал бы. Там больше времени уделяют другой семье, которая повстречалась с тем же злом, что и Уоррены во вступлении. Они болтают о жизни, молятся и лишь иногда сталкиваются с призраками. Да, в кадре появляется Аннабель. Да, жуткие куклы иногда срывают детскую игру зловещим полётом. Да, психи с молотками временами бегают по дому. Но всё это не особо будоражит и вообще кажется бессмысленным филлером.

В итоге почти 100 минут зритель наблюдает за Эдом, который чуть что хватается за сердце. За его дочерью, что ужасается способностям, но хочет пустить их в нужное русло. За многочисленными камео: важные персонажи прошлых частей возвращаются и бросают пару хлёстких фраз. Не удивлюсь, если этот зритель задаст вопрос: а когда «Заклятие» наконец начнётся?

Когда надежды на нормальный хоррор уже нет, начинается финал — и это лучшая часть фильма. Только тогда Уоррены и другая семья закатывают рукава и бросают вызов демону. Стартует резня, появляются по-настоящему пугающие сцены, призраки бесчинствуют и безумно улыбаются. Это я ещё не упомянул главного врага, который ставит Уорренов перед небывалым выбором.

Конечно, в концовке хватает чудачеств. Изгонять демона религиозной книгой и криками «Изыди именем Иисуса Христа» в 2025-м как-то странно. Однако зрелище всё равно замечательное. Жаль, что предыдущие 100 минут «Заклятие 4» вообще не развлекает. Так зачем тратить время? Может, прийти в кинотеатр сразу на финал?

«Заклятие 4»: стоит ли смотреть?

Раньше худшим фильмов в серии считалось «Заклятие 3». Теперь же антипремию перехватывает четвёртая часть. Здорово, что команда красиво попрощалась с Уорренами, но забывать о зрителе тоже не стоило. Увы, о нём вспоминают лишь в финале.

Оценка фильма «Заклятие 4: Последний обряд» — 5,5 из 10

Понравилось

Насыщенная концовка.

Красивое прощание с Уорренами.

Не понравилось