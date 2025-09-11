Расписание выхода второго сезона сериала «Поколение «Ви»
Уже 17 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви». В центре спин-оффа вновь окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».
Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно 22 октября.
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»
- 1-я серия — 17 сентября;
- 2-я серия — 17 сентября;
- 3-я серия — 17 сентября;
- 4-я серия — 24 сентября;
- 5-я серия — 1 октября;
- 6-я серия — 8 октября;
- 7-я серия — 15 октября;
- 8-я серия — 22 октября.