Расписание выхода второго сезона сериала «Поколение «Ви»

Чемпионат.com

Уже 17 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви». В центре спин-оффа вновь окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».

Расписание выхода второго сезона сериала «Поколение «Ви»
© Чемпионат.com

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно 22 октября.

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»

  • 1-я серия — 17 сентября;
  • 2-я серия — 17 сентября;
  • 3-я серия — 17 сентября;
  • 4-я серия — 24 сентября;
  • 5-я серия — 1 октября;
  • 6-я серия — 8 октября;
  • 7-я серия — 15 октября;
  • 8-я серия — 22 октября.