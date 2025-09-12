Почему стоит увидеть «Дракулу» Люка Бессона

Вампиры, очевидно, снова в моде: одним из самых громких фильмов начала года был ремейк «Носферату», а теперь в российский и мировой прокат выходит новая версия «Дракулы». Свежую экранизацию классического романа Брэма Стокера снял знаменитый режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон. Как ему удалось превратить готический хоррор в пронзительную историю любви, рассказывает «Лента.ру».

Потеряв на излете пятнадцатого столетия любимую жену Элизабету (Зои Блю), господарь Валахии Влад Цепеш (Калеб Лэндри Джонс) отрекается от Бога и становится бессмертным вампиром Дракулой. Цель его жизни — не пропустить перерождение супруги в новой эпохе. Для привлечения к себе внимания — преимущественно на балах — он разрабатывает специальный аромат, от которого люди теряют голову и готовы подставить шею под его острые клыки.

Дата выхода: 11 сентября

Страна: Франция

Продолжительность: 2 ч 9 мин

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелисс

Романтические поиски и приступы кровавого аппетита у героя чередуются вплоть до конца века девятнадцатого, когда Дракула обнаруживает инкарнацию Элизабеты в Мине Мюррей — невесте гостя своего замка Джонатана Харкера (Эвен Абид). Одряхлевший за долгие годы тоски по возлюбленной Дракула быстро отправляется в ближайший женский монастырь на омолаживающие процедуры, а затем едет в Париж. Там его уже ждет не только Мина, но и верная вампирша Мария (Матильда Де Анджелис), а также пожилой священник (Кристоф Вальц), давно занимающийся поиском источника появления в Европе вампиров.

В последнее время граф Дракула буквально нарасхват. В этом году роману Брэма Стокера «Дракула» исполнилось 128 лет, и все эти годы вампир-аристократ озарял поп-культуру багряным светом примерно раз в пару лет. Однако уже в 2022-м он появился в «Эбигейл», в следующем году — в «Ренфилде» (в исполнении Николаса Кейджа!) и «Последнем путешествии "Деметра"», а под конец 2024-го вышел «Носферату» Роберта Эггерса. В октябре нынешнего года в европейский прокат выходит «Дракула» от одного из главных румынских режиссеров Раду Жуде. Это будет современная и во многом пародийная версия легенды, в которой зубастый граф действует на территории сегодняшней Трансильвании. Кроме того, в нынешнем году была реконструирована «Смерть Дракулы» — самая первая кинопостановка по роману Брэма Стокера, осуществленная в Венгрии в 1921 году — за год до «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау. Эту картину, кстати, можно будет посмотреть в России — ее привезут на Фестиваль обретенных фильмов, который в середине сентября пройдет в московском Доме культуры «ГЭС-2».

На таком фоне обращение Люка Бессона к столбовой фигуре готической эстетики смотрится почти само собой разумеющимся. Тем паче, что сам французский режиссер в интервью там и тут рассказывает, что ни на какие тренды не ориентировался. Сюжет романа Стокера всего лишь стал удачным материалом для нового сотрудничества с Калебом Лэндри Джонсом — американским актером, который сиял в предыдущем бессоновском «Догмене». Для следующего проекта вновь сошедшийся тандем решил обратиться к уже существующим персоналиям из поп-культуры. Перебрав все возможные персоналии (от Христа до Наполеона и Мао), Бессон вдруг вспомнил о Дракуле — и счел его идеальным выбором для несколько биполярного дарования своего премьера. Ведь долгая жизнь сделала из румынского кровососа не только легендарную, но и многогранную фигуру. В оригинале у этого «Дракулы» есть подзаголовок «История любви» — потому что, перечитывая Стокера, Бессон вдруг обнаружил перед собой любовный роман.

Это открытие говорит о многом и легко может стать почвой для многочисленных шуток над 66-летним автором «Леона» и «Пятого элемента». Прежде всего, находка Бессона обнаруживает отсутствие у него, скажем так, культурного любопытства, при наличии которого он вспомнил бы романтические акценты «Дракулы Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы. О плагиате речи не идет: у Бессона Дракула стал байроническим героем-демоном с чертами Жан-Батиста Гренуя из «Парфюмера», а у Копполы он все-таки был полноценным антагонистом.

Однако дух фильма, в котором Гэри Олдмен заставил сопереживать бессмертному кровососу, в новой картине ощущается в полной мере. По словам Бессона, он смотрел «Дракулу Брэма Стокера» один раз тридцать лет назад, и в это легко поверить. Если бы он пересмотрел ее перед собственными съемками, то обнаружил был массу бессознательных, по всей видимости, заимствований. Это касается и общей структуры (особенно пролога, который у Бессона, правда, намного длиннее), и цветовой гаммы, и даже экстравагантной прически, которую носит дряхлый Дракула, прежде чем отправиться есть монашек и молодеть. Если смотреть на вещи позитивно, то все эти повторы говорят о цепкости восприятия, которая сегодня сочетается у Бессона с подобающей возрасту одержимостью собственным прошлым.

Претензии к отсутствию оригинальности в современном мейнстриме всегда звучат пошло, и если оставить их в стороне, в этой картине найдутся безусловные плюсы. Например, лучший Ван Хельсинг. Кристоф Вальц в этой роли органичнее и весомее не только Уиллема Дефо из «Носферату» Эггерса, но и Энтони Хопкинса из фильма Копполы. Кроме того, третий акт, в котором действие возвращается в Трансильванию, у Бессона выстроен точнее и эффектнее, чем в блокбастере 1992 года. Все остальное, правда, скорее ему уступает, но зато в какой-то момент наш герой оказывается в России и примеряет усы Петра I. Этот эпизод — часть нарезки, которая вкратце описывает приключения Дракулы сквозь эпохи, но в самой идее сделать русского императора романтическим кровососом, пожалуй, есть кое-какой потенциал.

Для России «Дракула» Бессона это вообще настоящий фильм-праздник. Сам режиссер всем нам не чужой человек — он приезжал с Милой Йовович на премьеру «Пятого элемента», а также возглавлял жюри Московского кинофестиваля. Ну а кассеты с «Дракулой Брэма Стокера» Копполы многими обладателями и сегодня почитаются как тайные реликвии. В этом контексте фильм Бессона обновляет магическую связь с классикой девяностых — и с этой задачей справляется наверняка. Для зрителей, лишенных этого контекста, контакт с «Дракулой» наладить будет сложнее — но не то чтобы совсем невозможно. Если судьба занесет вас на сеанс, отнеситесь к патриарху современного кино с должной тактичностью. Он все и всем доказал еще в прошлом веке, он подарил нам «Леона» и «Никиту», так что имеет полное право немного почудить. И даже интересно, куда этот этап творчества приведет его в дальнейшем.

В конце концов, Калеб Лэндри Джонс наверняка отлично смотрелся бы и в роли ветерана Второй мировой, волею судеб ставшего преемником какого-нибудь мафиозного клана середины прошлого века. Впрочем, если серьезно, то больше всего физиономия Джонса подошла бы, пожалуй, Акакию Акакиевичу Башмачкину. Да и титр «Шинель Люка Бессона» точно украсил бы афиши любого из городов мира.