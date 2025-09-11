Опубликован трейлер драмы «Кристи»

Студия Black Bear Pictures представила трейлер фильма «Кристи». Боксёрская драма выйдет в мировом прокате 7 ноября.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Black Bear Pictures. Права на видео принадлежат Black Bear Pictures.

Картина расскажет о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.

Главные роли в ленте сыграла звезда «Эйфории» Сидни Суини. В фильме также снялись Кэти М. О’Брайан («Мандалорец»), Бен Фостер («Поезд на Юму») и Мерритт Уивер («В диких условиях»). Режиссёром выступил Дэвид Мишо — автор картин «Хешер» и «Король Англии».