Куда пропала песню Высоцкого из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Момент из советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», когда Иван Грозный садится на магнитофон и включает его, знают все. Известно и то, что затем звучит композиция Владимира Высоцкого, растрогавшая царя. Песня про «много-много-много раз» хорошо знакома поклонникам творчества барда. Это одна из версий композиции «Поговори хоть ты со мной…». Только вот найти полный вариант песни, пока не удалось никому.

© Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Прозвучавшая в фильме Леонида Гайдая песня уникальна. Ее Владимир Семенович записал специально по просьбе режиссера именно для этой кинокартины. Ее нет в дискографии Высоцкого — там представлены другие варианты исполнения, не такие надрывные.

Заполучить запись песни из фильма мечтают многие коллекционеры и просто меломаны. Поиски энтузиастов ведутся много лет, но пока они не принесли результата. Кто-то считает, что уникальная запись затерялась в архивах «Мосфильма», а кто-то думает, что ее уничтожили после монтажа звуковой дорожки фильма.

Поэтому любителям душевных песен приходится довольствоваться другим, очень похожим исполнением «Поговори хоть ты со мной…». Сохранилась запись песни, сделанная на пробах для фильма. Она очень похожа на ту, что прозвучала из магнитофона в квартире инженера Тимофеева.

Сохранившаяся песня отличается вокалом, аккомпанементом и даже словами. На пробах Высоцкий спел не «В чистом поле васильки», а «Ветер, поле, огоньки». Тем не менее это исполнение наиболее похоже на песню из комедии.

Мало кто знает, что это была не единственная композиция, записанная Высоцким для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Также были исполнены «Очи черные», которые вполне мог услышать царь вместо «Поговори хоть ты со мной…». Но выбрали все-таки те самые «много-много-много раз».

Эксклюзивное исполнение песни «Очи черные» для кинофильма также считалось утерянным долгие годы. К счастью, она нашлась и теперь мы можем сравнивать ее с версией, вошедшей в альбомы певца.