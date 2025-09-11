Фильм «Клинок, рассекающий демонов» привел критиков в восторг

12 сентября состоится мировая премьера фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов», с подзаголовком «Бесконечный замок». Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 95% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят фильм за отличную анимацию и эпические экшен-сцены: многие отмечают высокий уровень прорисовки хореографии персонажей. Критики также в восторге от драмы картины и сюжетных поворотов. Ругают ленту за скомканный финал, который слишком сильно обрывается, не давая зрителям ответы на сюжетные вопросы.

Что пишут критики о фильме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»:

Визуальное зрелище с потрясающей анимацией, мощным саундтреком и захватывающей хореографией боёв.

От сложных фонов до красивых сражений: всё воссоздано с невероятной яркостью и совершенством. «Бесконечный замок» действительно выглядит так, будто он достоин большого экрана.

«Бесконечный замок» не самая новаторская в сюжетном плане часть франшизы, но она подготавливает почву для финала, который может оказаться поистине незабываемым. К сожалению, главная проблема в «Бесконечном замке» в том, что он почти не ощущается как фильм и является символом всех проблем, которые преследуют перегруженные и невыразительные финалы франшиз. Здесь есть много того, что понравится преданным поклонникам «Убийцы демонов», но это далеко не лучший аниме-фильм года или лучшая часть франшизы.

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Картина уже вышла в Японии и вошла в топ-3 самых кассовых фильмов страны.