Вышел трейлер исторического фильма «Лермонтов» — премьера 16 октября
Компания «Вольга» совместно с K24 выпустила трейлер фильма «Лермонтов». Премьера биографической драмы состоится 16 октября.
Видео доступно в группе «Вольгá про кино» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат «Вольге»/K24.
Картина расскажет о последнем дне жизни русского поэта Михаила Лермонтова. В ленте покажут, как он сражался в дуэли с Николаем Мартыновым и трагически погиб после неё.
Главную роль сыграл Илья Озолин, для которого фильм стал дебютом в большом кино. В «Лермонтове» также сыграли Евгений Романцов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Вера Енгалычева («Урок») и Дмитрий Соломыкин («Евгений Онегин»). Режиссёром выступил Бакур Бакурадзе — сценарист фильмов «Салют-7» и «Вызов».