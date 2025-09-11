Выйдет ли в России хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл»

На Санкт-Петербургском международном контент-форуме компания «Вольга» анонсировала дату выхода фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России. Хоррор можно будет посмотреть в кинотеатрах страны с 22 января 2026 года — на день раньше мировой премьеры.

Лента основана на второй части видеоигровой серии Silent Hill. В центре сюжета — мужчина Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Там он столкнётся с пугающими существами и переживёт жуткие события.

Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».