Топ-30 лучших мини-дорам Южной Кореи

Лучшие мини-дорамы: топ-30 сериалов из Южной Кореи, которые можно посмотреть за вечер
Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» завершился в июне 2025 года. Сюжет хитового шоу занял 22 серии — от выхода первого эпизода до финала дорамы прошло почти четыре года. Если не хочется тратить так много времени на сериалы, на помощь приходят мини-дорамы. «Лента.ру» делится списком популярных корейских дорам, которые можно посмотреть за один вечер. В эту подборку вошли проекты разных жанров: от привычных ромкомов и исторических мелодрам до мрачной научной фантастики.
«Брызги любви» / «Всплеск любви»
- Оригинальное название: Pongdangpongdang love
- Год выхода: 2015
- Жанр: фэнтези, мелодрама, историческая драма
- Режиссер: Ким Джи-хён
- Сколько серий: 2
- Длительность одной серии: 1 час
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6
- В главных ролях: Ким Сыль-ги, Юн Ду-джун, Чин Ги-джу, Ли Дэ-ён
Короткая, но очень красочная история о путешествии во времени. Колоритные костюмы и локации и цепляющая любовная линия.
Старшеклассница Тан-би (Ким Сыль-ги) опаздывает на экзамен по математике. Погода и настроение портятся, а транспорт подводит — кажется, что в этот день весь мир против нее. Уставшая девушка мечтает только об одном — оказаться где-нибудь очень далеко.
Желание сбывается самым неожиданным образом — Тан-би переносится в древнее государство Чосон (существовало на Корейском полуострове с конца XIV до конца XIX века) и знакомится с королем Ли До (Юн Ду-джун). Чосон страдает от засухи, и сообразительная школьница решает использовать свои школьные знания, чтобы помочь местным жителям.
«Звездная ночь Ко-хо»
- Оригинальное название: Gohoui byuli bitnaneun bame
- Год выхода: 2016
- Жанр: комедия, мелодрама, драма
- Режиссеры: Чо Су-вон, Ким Ён-хван
- Сколько серий: 20
- Длительность одной серии: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.4
- В главных ролях: Квон Ю-ри, Ким Ён-гван, Ли Джи-хун, Щин Джэ-ха
Ко-хо (Квон Ю-ри) — уверенная в себе девушка, которая точно знает, чего хочет от жизни. Ей двадцать девять лет, она получила хорошее образование и работает в престижном рекламном агентстве. Единственное, с чем дела обстоят не очень — это личная жизнь. Не так давно девушку бросил парень, с которым она встречалась около трех лет.
Пока Ко-хо переживает расставание, на работе появляется новый начальник. К ужасу девушки, ее боссом становится тот самый бывший. Он пытается вновь завоевать расположение Ко-хо, которая уже успела обзавестись другими интересными поклонниками.
«Среда 15:30»
- Оригинальное название: Suyoil ohu 3 si 30 bun
- Год выхода: 2017
- Жанр: мелодрама
- Режиссер: Ли Джон-хун
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 30 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7 и 7
- В главных ролях: Хон Бин, Чин Ги-джу, Ан Бо-хён, Чха Джон-вон
Обаятельная романтическая комедия о попытках вернуть бывшего.
Британские ученые доказали: хуже всего девушки выглядят в среду в 15:30. Именно в это время очаровательную Ын-у (Чин Ги-джу) бросил парень. Чтобы вернуть любимого, отчаявшаяся героиня готова на любую хитрость.
На помощь девушке приходит давний друг детства. Он соглашается сыграть нового бойфренда Ын-у — увидев совместные фотографии в соцсетях, бывший точно начнет ревновать и захочет вернуться. План с фейковыми отношениями работает отлично, пока игра в любовь не заходит слишком далеко.
«Королева кольца»
- Оригинальное название: Banjiui yeowang
- Год выхода: 2017
- Жанр: фэнтези, мелодрама
- Режиссер: Квон Сон-чхан
- Сколько серий: 3
- Длительность одной серии: 1 час 15 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.1
- В главных ролях: Ким Сыль-ги, Ан Хё-соп, Юн Со-хи, Хван Джон-мин
Мо Нан-хи (Ким Сыль-ги) никогда не считала себя красавицей. Неуверенность в себе привела к тому, что у девушки испортился характер — героиня уже и не верит, что когда-нибудь обретет счастье.
Все меняет древняя реликвия, попавшая в руки Нан-хи. Оказывается, что фамильное кольцо ее семьи обладает волшебной силой: с помощью этого украшения дурнушка очаровывает заносчивого красавчика. Ее новоприобретенный избранник уверен, что Нан-хи — идеальная девушка с модельной внешностью.
«Гимн смерти»
- Оригинальное название: Saui chanmi
- Год выхода: 2018 Жанр: биографическая драма, мелодрама
- Режиссер: Пак Су-джин
- Сколько серий: 6
- Длительность одной серии: 35 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6
- В главных ролях: Ли Джон-сок, Щин Хе-сон, Ким Мён-су, Пак Сон-им
Тяжелая историческая драма о запретной любви.
1920-е. Театральный сценарист Ким У-джин (Ли Джон-сок) должен быть доволен своей жизнью: у него блестящая карьера и замечательная жена. Только вот сердце У-джина принадлежит другой — талантливой певице Юн Щим-док (Щин Хе-сон).
Запретная любовь двух творческих людей причиняет боль им обоим, но отказаться от своих чувств они не могут. В 1926 году Щим-док записывает первый поп-хит в корейской истории — песню под названием «Гимн смерти».
«Персона»
- Оригинальное название: Pereusona
- Год выхода: 2019
- Жанр: драма, мелодрама, фэнтези, комедия
- Режиссеры: Ли Гён-ми, Лим Пхиль-сон
- Сколько серий: 4
- Длительность одной серии: 25 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.5
- В главных ролях: Ли Джи-ын, Пэ Ду-на, Ким Тхэ-хун, Пирс Конран
Корейская дорама-антология, которая объединяет четыре разноплановые истории: от спортивной мелодрамы до истории мести. Главные роли во всех новеллах играет актриса Ли Джи-ын.
В центре первой истории — школьница, которая не готова смириться с тем, что отец вот-вот женится на ее учительнице. Чтобы разрушить союз, девочка решает вызвать преподавательницу на турнир по теннису. Во второй новелле загадочная девушка по имени Ын приходит на свидание с мужчиной сильно старше нее. В третьей старшеклассница узнает, что ее одноклассницу жестоко наказал и запер дома собственный отец. Дерзкая школьница предлагает подруге отомстить родителю. Четвертая серия рассказывает, как парень во сне гуляет по городу со своей любимой, которой уже нет в живых.
«Незнакомцы из ада»
- Оригинальное название: Taineun jiokida
- Год выхода: 2019
- Жанр: криминальный триллер, драма
- Режиссер: Ли Чхан-хи
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 1 час
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8
- В главных ролях: Им Щи-ван, Ли Дон-ук, Ли Джон-ын, Пак Чон-хван
Юн Джон-у (Им Щи-ван) переезжает в Сеул из провинции. Хоть он и получил работу в столичной компании, денег на жилье особо нет. Парень находит единственный не бьющий по кошельку вариант — жутковатое общежитие «Эдем».
Место выглядит неприятным, а соседи внушают ужас. Вместе с Джон-у в «Эдеме» живут странные братья близнецы, помешанный на эротике фанатик, угрюмый бандит и другие отбросы общества. Живущий в соседней комнате дантист Со Мун-джо (Ли Дон-ук) кажется нормальным, но это только на первый взгляд.
Несмотря на странности, Юн Джон-у решает ненадолго остаться в общежитии и накопить на съем нормальной квартиры. Вскоре в «Эдеме» начинают твориться по-настоящему жуткие вещи.
«Дополнительные занятия»
- Оригинальное название: Ingansuoep
- Год выхода: 2020
- Жанр: криминальный триллер, драма
- Режиссер: Ким Джин-мин
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.6
- В главных ролях: Ким Дон-хи, Пак Чу-хён, Чон Да-бин, Нам Юн-су
Талантливый школьник Чу-су (Ким Дон-хи) ведет двойную жизнь. Он живет без родителей, прилежно учится и мечтает накопить крупную сумму денег, чтобы оплатить обучение в престижном вузе.
Параллельно с этим Чу-су стоит карьеру в криминальном мире. Он сумел организовать собственную службу по охране проституток — подпольный бизнес уже принес школьнику половину желаемой суммы.
Внезапно одна из обеспеченных одноклассниц Чу-су узнает о его нелегальных занятиях. Бизнес находится под угрозой исчезновения, и юный сутенер не знает, как исправить ситуацию.
«На пути к небесам»
- Оригинальное название: Mubeu tu haebeun: naneun yupumjeongrisaimnida
- Год выхода: 2021
- Жанр: драма
- Режиссер: Ким Сон-хо
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.5
- В главных ролях: Тхан Джун-сан, Ли Джэ-хун, Хон Сын-хи, Чи Джин-хи
Хан Джон-у (Чи Джин-хи) и его взрослый сын с синдромом Аспергера Гы-ру (Тхан Джун-сан) владеют необычным семейным бизнесом. Их компания «На пути к небесам» занимается уборкой квартир, в которых скончались люди. Отец и сын относятся к своему делу ответственно и бережно передают родственникам памятные вещи почивших.
Когда Джон-у внезапно уходит из жизни, право опеки над Гы-ру переходит к его дяде Чо Сан-гу (Ли Джэ-хун). Мужчина только что вышел из тюрьмы — а теперь должен найти общий язык с нелюдимым племянником и удержать на плаву семейное дело.
«Во имя мести» / «Мое имя»
- Оригинальное название: Mai neim
- Год выхода: 2021
- Жанр: криминальный боевик, триллер, драма
- Режиссер: Ким Джин-мин
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 47 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.8
- В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хи-сун, Ан Бо-хён, Ким Сан-хо
Кровавый криминальный триллер о том, на что готов человек ради мести.
Семнадцатилетняя Юн Джи-у (Хан Со-хи) уже давно привыкла к проблемам в школе и повышенному вниманию со стороны полиции — спасибо отцу-бандиту, который вечно влипает в криминальные разборки.
Однажды встревоженный родитель приходит домой после длительного отсутствия, но не успевает сказать дочери ни слова: неизвестные лишают его жизни прямо на пороге квартиры. Разъяренная Юн Джиу решает отомстить за отца и связывается с его товарищем — криминальным боссом Чхве Му-джином (Пак Хи-сун). Опытный бандит соглашается обучить девушку искусству боя, а после внедрить ее в ряды полицейских.
«Безумец на районе»
- Оригинальное название: I guyeokui michin X
- Год выхода: 2021
- Жанр: криминальная комедия, мелодрама
- Режиссер: Ли Тхэ-гон
- Сколько серий: 13
- Длительность одной серии: 35 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.9
- В главных ролях: Чон У, О Ён-со, Ли Су-хён, Ким Нам-хи
Несмотря на запрет начальства, полицейский Но Хви-о (Чон У) проводит операцию по поимке опасного наркоторговца. При задержании один из подозреваемых сильно ранит коллегу Хви-о — в ответ полицейский избивает злоумышленника.
Вскоре выясняется, что операция провалена — у полиции нет улик, а главному злодею удалось уйти. Сумасбродного Но Хви-о заставляют пройти лечение у психолога и научиться контролировать свои вспышки агрессии.
Вскоре Хви-о знакомится с обаятельной Ли Мин-гён (О Ён-со) — у этой яркой девушки явно есть какие-то психологические проблемы. А еще она ходит к тому же специалисту, что и полицейский…
«Море спокойствия»
- Оригинальное название: Goyoui bada
- Год выхода: 2021
- Жанр: научная фантастика, триллер, детектив
- Режиссер: Чхве Хан-ён
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.9
- В главных ролях: Пэ Ду-на, Кон Ю, Ли Джун, Ким Сон-ён
Мрачная научная фантастика с элементами триллера. Группа исследователей отправляется на Луну и сталкивается с необъяснимыми ужасами.
2075 год. Из-за экологических проблем Земля становится все менее пригодной для жизни. На планете практически не осталось водоемов, а питьевую воду населению выдают только по карточкам.
Группа исследователей во главе с капитаном Ханом (Кон Ю) и биологом доктором Сон (Пэ Ду-на) летит на Луну, где хранятся критически важные образцы. Около пяти лет назад лунная база сильно пострадала из-за утечки радиации. Но добравшись до нужного места, участники экспедиции не находят никаких следов аварии — зато обнаруживают тело солдата, который каким-то образом утонул в воде.
«У меня есть цель»
- Оригинальное название: Mokpyoga seanggyeotta
- Год выхода: 2021
- Жанр: драма, мелодрама
- Режиссер: Щим Со-ён
- Сколько серий: 4
- Длительность одной серии: 1 час
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.8
- В главных ролях: Ким Хван-хи, Рю Су-ён, Ким До-хун, Ли Щи-у
Жизнеутверждающая история о вере в себя и окружающих. Озлобленная на весь мир девушка постепенно меняет свое отношение к жизни.
Все детство девятнадцатилетней Ли Со-хан (Ким Хван-хи) пошло в приютах. Мать-алкоголичка не заботилась о родной дочери, а отец ушел из семьи, когда Ли была еще совсем крошкой. Теперь девушка, ненавидящая свою жизнь, живет одной идеей — она должна отыскать отца-предателя и жестоко ему отомстить.
Все меняется, когда Со-хан встречает Ли Джэ-ёна (Рю Су-ён) — обычного позитивного парня, который учит ее искать в мире доброту и радость.
«Верховная шаманка Ка Ду-щим»
- Оригинальное название: Usumudang Ka Dusim
- Год выхода: 2021
- Жанр: приключенческое фэнтези
- Режиссер: Пак Хо-джин
- Сколько серий: 12
- Длительность одной серии: 20 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7
- В главных ролях: Ким Сэ-рон, Нам Да-рым, Ю Сон-хо, Мун Сон-гын
Старшекласснице Ка Ду-щим (Ким Сэ-рон) предначертана особая судьба — с самого детства она знает, что должна стать шаманкой. Девушка способна видеть духов и должна сражаться со злом. Однако Ду-щим мечтает стать обычной школьницей, она не согласна с уготованным ей будущим.
В новой школе Ка Ду-щим знакомится с молодым обаятельным парнем по имени На У-су (Нам Да-рым). Каким-то образом ему передается часть способностей шаманки — У-су тоже начинает видеть призраков. В итоге старшеклассники решают объединить усилия, чтобы защитить своих родных от паранормальной угрозы.
«Те, кто читает сердце тьмы»
- Оригинальное название: Akui maeumeul ilneun jadeul
- Год выхода: 2022
- Жанр: криминальный детектив, триллер
- Режиссер: Пак По-рам
- Сколько серий: 12
- Длительность одной серии: 1 час 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8
- В главных ролях: Ким Нам-гиль, Чин Сон-гю, Ким Со-джин, Рёун
Напряженный криминальный триллер о работе первого южнокорейского профайлера.
Сон Ха-ён (Ким Нам-гиль) — не обычный детектив, а настоящий профайлер. Это значит, что он умеет распознавать истинные намерения человека по мельчайшим деталям его поведения: от мимики до речи. Ха-ён использует свой необычный талант, чтобы раскрывать самые запутанные дела, с которыми не могут справиться обычные полицейские.
Клиентами Ха-ёна становятся самые опасные преступники — от серийных убийц до изобретательных маньяков.
«Звуки волшебства»
- Оригинальное название: Annarasumanara
- Год выхода: 2022
- Жанр: мюзикл, мелодрама, драма
- Режиссер: Ким Сон-юн
- Сколько серий: 6
- Длительность одной серии: 1 час 10 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5
- В главных ролях: Чхве Сон-ын, Чи Чхан-ук, Хван Ин-ёп, Нам Да-рым
Красочная музыкальная мелодрама, в которой волшебство переплетается с реальной жизнью.
Хрупкой Юн А-и (Чхве Сон-ын) пришлось рано повзрослеть — отец влез в долги и сбежал, следом из семьи ушла мать. Теперь А-и вынуждена в одиночку заботиться о младшей сестре: она совмещает работу с учебой и мечтает как можно скорее повзрослеть.
Жизнь А-и меняется, когда она встречает загадочного волшебника Ли (Чи Чхан-ук). Парень живет в заброшенном парке аттракционов, увлекается магией и отказывается вступать во взрослую жизнь.
«Саундтрек № 1»
- Оригинальное название: Saundeuteuraek#1
- Год выхода: 2022 Жанр: мелодрама
- Режиссеры: Ким Хи-вон, Чхве Джон-гю
- Сколько серий: 4
- Длительность одной серии: 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.7
- В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хён-щик, Ли Джон-ын, Ким Джу-хон
Легкая и очень нежная история о романтике, которая возникает из дружбы.
Хан Сон-у (Пак хён-сик) и Со Ын-су (Хан Со-хи) знают друг друга уже двадцать лет. Он пытается построить карьеру фотографа, а она создает тексты к песням. Он робок, тих и спокоен, а она прямолинейна и энергична. По воле случая Сон-у и Ын-су оказываются под одной крышей — за две недели совместной жизни их взаимоотношения сильно изменятся.
В 2023 году на Disney+ вышел «Саундтрек № 2» — сиквел дорамы с новыми героями.
«Девушка в маске»
- Оригинальное название: Maseuleugeol
- Год выхода: 2023
- Жанр: криминальная комедия, триллер
- Режиссер: Ким Ён-хун
- Сколько серий: 7
- Длительность одной серии: 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3
- В главных ролях: Ли Хан-бёль, Ан Джэ-хон, Ём Хе-ран, Нана
2009 год. Обычная девушка по имени Ким Мо-ми (Ли Хан-бёль) целыми днями сидит в офисе и занимается монотонными делами. А ведь когда-то она мечтала стать настоящей звездой экранов — жаль, что карьере танцовщицы и певицы мешает непривлекательная внешность.
По вечерам после работы Ким Мо-ми надевает неподвижную маску и ведет стримы. Подписчики в восторге: загадочная Девушка в маске обладает шикарной фигурой и классно двигается. Все меняется, когда коллега Ким случайно узнает, что за образом интернет-звезды скрывается именно она.
«Парадокс убийцы»
- Оригинальное название: Sarinja nangam
- Год выхода: 2024
- Жанр: криминальная драма, триллер, комедия
- Режиссер: Ли Чхан-хи
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.1
- В главных ролях: Чхве У-щик, Сон Сок-ку, Ким Ё-хан, Ли Хи-джун
Мрачная дорама, которая пытается разобраться в вопросах серой морали. Правда, что если убить убийцу, число убийц не изменится?
После возвращения из армии робкий и миролюбивый Ли Тхан (Чхве У-щик) продолжает обучение в колледже. Чтобы достать хоть немного денег на жизнь, от подрабатывает в круглосуточном магазине.
Однажды ночью парень встречает на улице подозрительного человека, который недавно заходил в его магазинчик. Разгорается конфликт, и Ли Тхан пробивает хаму голову. Чувство вины почти вынуждает Тхана совершить чистосердечное признание, когда он узнает, что случайно расправился с настоящим серийным маньяком. Тем временем на след якобы невиновного парня выходит следователь Чан Нам-ган (Сон Сок-ку).
«Игра в пирамиду»
- Оригинальное название: Piramideu geim
- Год выхода: 2024
- Жанр: драма, триллер
- Режиссер: Пак Со-ён
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.5
- В главных ролях: Пона, Чан Да-а, Рю Да-ин, Кан На-он
Психологический триллер об ужасах школьного буллинга и несовершенствах корейской образовательной системы.
Юная Со Су-чжи (Пона) переезжает в Сеул и начинает обучение в элитной школе для девочек Пэкхён. В этом учебном заведении действуют странные правила: каждый месяц ученицы Пэкхёна проводят голосование и составляют особый рейтинг. Девочка, которая оказывается на последнем месте в этом списке, подвергается жестокой травле. Объект насмешек меняется каждый раз, как обновляется рейтинг.
Со Су-чжи не знает, как именно работает местная система буллинга, но намеревается разрушить ее изнутри.
Короткие корейские проекты: что еще посмотреть
- «Призрачный доктор» — дух талантливого и высокомерного хирурга вселятся в тело добродушного коллеги;
- «Однажды разрушение постучалось в мою дверь» — узнав об опасной болезни, девушка заключает опасную сделку с духом;
- «Влюбиться в Сун-джон» — после пересадки сердца хладнокровный парень вновь обретает способность любить;
- «Даль-ли и Камджатхан» — девушка из интеллигентной семьи влюбляется в приземленного предпринимателя;
- «Силачка До Бон Сун» — суперсильная девушка мечтает о большой и чистой любви, но вынуждена работать телохранителем избалованного мажора;
- «Что случилось с секретарем Ким?» — чтобы сохранить свою лучшую сотрудницу-секретаршу, самовлюбленный босс делает ей предложение;
- «Я не робот» — богатый социофоб пытается построить отношения с девушкой-роботом;
- «Поцелуй демона» — демон, мечтающий о человеческой жизни, влюбляется в девушку, которую бесят люди;
- «Семидневный роман» — девушка, похожая на популярную корейскую певицу, соглашается временно подменить звезду;
- «Любовь ручной работы» — божественное существо против воли отправляется на Землю, чтобы делать людей чуточку счастливей.