Топ-30 лучших мини-дорам Южной Кореи

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» завершился в июне 2025 года. Сюжет хитового шоу занял 22 серии — от выхода первого эпизода до финала дорамы прошло почти четыре года. Если не хочется тратить так много времени на сериалы, на помощь приходят мини-дорамы. «Лента.ру» делится списком популярных корейских дорам, которые можно посмотреть за один вечер. В эту подборку вошли проекты разных жанров: от привычных ромкомов и исторических мелодрам до мрачной научной фантастики.

«Брызги любви» / «Всплеск любви»

Оригинальное название: Pongdangpongdang love

Год выхода: 2015

Жанр: фэнтези, мелодрама, историческая драма

Режиссер: Ким Джи-хён

Сколько серий: 2

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6

В главных ролях: Ким Сыль-ги, Юн Ду-джун, Чин Ги-джу, Ли Дэ-ён

Короткая, но очень красочная история о путешествии во времени. Колоритные костюмы и локации и цепляющая любовная линия.

Старшеклассница Тан-би (Ким Сыль-ги) опаздывает на экзамен по математике. Погода и настроение портятся, а транспорт подводит — кажется, что в этот день весь мир против нее. Уставшая девушка мечтает только об одном — оказаться где-нибудь очень далеко.

Желание сбывается самым неожиданным образом — Тан-би переносится в древнее государство Чосон (существовало на Корейском полуострове с конца XIV до конца XIX века) и знакомится с королем Ли До (Юн Ду-джун). Чосон страдает от засухи, и сообразительная школьница решает использовать свои школьные знания, чтобы помочь местным жителям.

«Звездная ночь Ко-хо»

Оригинальное название: Gohoui byuli bitnaneun bame

Год выхода: 2016

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Режиссеры: Чо Су-вон, Ким Ён-хван

Сколько серий: 20

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.4

В главных ролях: Квон Ю-ри, Ким Ён-гван, Ли Джи-хун, Щин Джэ-ха

Ко-хо (Квон Ю-ри) — уверенная в себе девушка, которая точно знает, чего хочет от жизни. Ей двадцать девять лет, она получила хорошее образование и работает в престижном рекламном агентстве. Единственное, с чем дела обстоят не очень — это личная жизнь. Не так давно девушку бросил парень, с которым она встречалась около трех лет.

Пока Ко-хо переживает расставание, на работе появляется новый начальник. К ужасу девушки, ее боссом становится тот самый бывший. Он пытается вновь завоевать расположение Ко-хо, которая уже успела обзавестись другими интересными поклонниками.

«Среда 15:30»

Оригинальное название: Suyoil ohu 3 si 30 bun

Год выхода: 2017

Жанр: мелодрама

Режиссер: Ли Джон-хун

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7 и 7

В главных ролях: Хон Бин, Чин Ги-джу, Ан Бо-хён, Чха Джон-вон

Обаятельная романтическая комедия о попытках вернуть бывшего.

Британские ученые доказали: хуже всего девушки выглядят в среду в 15:30. Именно в это время очаровательную Ын-у (Чин Ги-джу) бросил парень. Чтобы вернуть любимого, отчаявшаяся героиня готова на любую хитрость.

На помощь девушке приходит давний друг детства. Он соглашается сыграть нового бойфренда Ын-у — увидев совместные фотографии в соцсетях, бывший точно начнет ревновать и захочет вернуться. План с фейковыми отношениями работает отлично, пока игра в любовь не заходит слишком далеко.

«Королева кольца»

Оригинальное название: Banjiui yeowang

Год выхода: 2017

Жанр: фэнтези, мелодрама

Режиссер: Квон Сон-чхан

Сколько серий: 3

Длительность одной серии: 1 час 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.1

В главных ролях: Ким Сыль-ги, Ан Хё-соп, Юн Со-хи, Хван Джон-мин

Мо Нан-хи (Ким Сыль-ги) никогда не считала себя красавицей. Неуверенность в себе привела к тому, что у девушки испортился характер — героиня уже и не верит, что когда-нибудь обретет счастье.

Все меняет древняя реликвия, попавшая в руки Нан-хи. Оказывается, что фамильное кольцо ее семьи обладает волшебной силой: с помощью этого украшения дурнушка очаровывает заносчивого красавчика. Ее новоприобретенный избранник уверен, что Нан-хи — идеальная девушка с модельной внешностью.

«Гимн смерти»

Оригинальное название: Saui chanmi

Год выхода: 2018 Жанр: биографическая драма, мелодрама

Режиссер: Пак Су-джин

Сколько серий: 6

Длительность одной серии: 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6

В главных ролях: Ли Джон-сок, Щин Хе-сон, Ким Мён-су, Пак Сон-им

Тяжелая историческая драма о запретной любви.

1920-е. Театральный сценарист Ким У-джин (Ли Джон-сок) должен быть доволен своей жизнью: у него блестящая карьера и замечательная жена. Только вот сердце У-джина принадлежит другой — талантливой певице Юн Щим-док (Щин Хе-сон).

Запретная любовь двух творческих людей причиняет боль им обоим, но отказаться от своих чувств они не могут. В 1926 году Щим-док записывает первый поп-хит в корейской истории — песню под названием «Гимн смерти».

«Персона»

Оригинальное название: Pereusona

Год выхода: 2019

Жанр: драма, мелодрама, фэнтези, комедия

Режиссеры: Ли Гён-ми, Лим Пхиль-сон

Сколько серий: 4

Длительность одной серии: 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.5

В главных ролях: Ли Джи-ын, Пэ Ду-на, Ким Тхэ-хун, Пирс Конран

Корейская дорама-антология, которая объединяет четыре разноплановые истории: от спортивной мелодрамы до истории мести. Главные роли во всех новеллах играет актриса Ли Джи-ын.

В центре первой истории — школьница, которая не готова смириться с тем, что отец вот-вот женится на ее учительнице. Чтобы разрушить союз, девочка решает вызвать преподавательницу на турнир по теннису. Во второй новелле загадочная девушка по имени Ын приходит на свидание с мужчиной сильно старше нее. В третьей старшеклассница узнает, что ее одноклассницу жестоко наказал и запер дома собственный отец. Дерзкая школьница предлагает подруге отомстить родителю. Четвертая серия рассказывает, как парень во сне гуляет по городу со своей любимой, которой уже нет в живых.

«Незнакомцы из ада»

Оригинальное название: Taineun jiokida

Год выхода: 2019

Жанр: криминальный триллер, драма

Режиссер: Ли Чхан-хи

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8

В главных ролях: Им Щи-ван, Ли Дон-ук, Ли Джон-ын, Пак Чон-хван

Юн Джон-у (Им Щи-ван) переезжает в Сеул из провинции. Хоть он и получил работу в столичной компании, денег на жилье особо нет. Парень находит единственный не бьющий по кошельку вариант — жутковатое общежитие «Эдем».

Место выглядит неприятным, а соседи внушают ужас. Вместе с Джон-у в «Эдеме» живут странные братья близнецы, помешанный на эротике фанатик, угрюмый бандит и другие отбросы общества. Живущий в соседней комнате дантист Со Мун-джо (Ли Дон-ук) кажется нормальным, но это только на первый взгляд.

Несмотря на странности, Юн Джон-у решает ненадолго остаться в общежитии и накопить на съем нормальной квартиры. Вскоре в «Эдеме» начинают твориться по-настоящему жуткие вещи.

«Дополнительные занятия»

Оригинальное название: Ingansuoep

Год выхода: 2020

Жанр: криминальный триллер, драма

Режиссер: Ким Джин-мин

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.6

В главных ролях: Ким Дон-хи, Пак Чу-хён, Чон Да-бин, Нам Юн-су

Талантливый школьник Чу-су (Ким Дон-хи) ведет двойную жизнь. Он живет без родителей, прилежно учится и мечтает накопить крупную сумму денег, чтобы оплатить обучение в престижном вузе.

Параллельно с этим Чу-су стоит карьеру в криминальном мире. Он сумел организовать собственную службу по охране проституток — подпольный бизнес уже принес школьнику половину желаемой суммы.

Внезапно одна из обеспеченных одноклассниц Чу-су узнает о его нелегальных занятиях. Бизнес находится под угрозой исчезновения, и юный сутенер не знает, как исправить ситуацию.

«На пути к небесам»

Оригинальное название: Mubeu tu haebeun: naneun yupumjeongrisaimnida

Год выхода: 2021

Жанр: драма

Режиссер: Ким Сон-хо

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.5

В главных ролях: Тхан Джун-сан, Ли Джэ-хун, Хон Сын-хи, Чи Джин-хи

Хан Джон-у (Чи Джин-хи) и его взрослый сын с синдромом Аспергера Гы-ру (Тхан Джун-сан) владеют необычным семейным бизнесом. Их компания «На пути к небесам» занимается уборкой квартир, в которых скончались люди. Отец и сын относятся к своему делу ответственно и бережно передают родственникам памятные вещи почивших.

Когда Джон-у внезапно уходит из жизни, право опеки над Гы-ру переходит к его дяде Чо Сан-гу (Ли Джэ-хун). Мужчина только что вышел из тюрьмы — а теперь должен найти общий язык с нелюдимым племянником и удержать на плаву семейное дело.

«Во имя мести» / «Мое имя»

Оригинальное название: Mai neim

Год выхода: 2021

Жанр: криминальный боевик, триллер, драма

Режиссер: Ким Джин-мин

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.8

В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хи-сун, Ан Бо-хён, Ким Сан-хо

Кровавый криминальный триллер о том, на что готов человек ради мести.

Семнадцатилетняя Юн Джи-у (Хан Со-хи) уже давно привыкла к проблемам в школе и повышенному вниманию со стороны полиции — спасибо отцу-бандиту, который вечно влипает в криминальные разборки.

Однажды встревоженный родитель приходит домой после длительного отсутствия, но не успевает сказать дочери ни слова: неизвестные лишают его жизни прямо на пороге квартиры. Разъяренная Юн Джиу решает отомстить за отца и связывается с его товарищем — криминальным боссом Чхве Му-джином (Пак Хи-сун). Опытный бандит соглашается обучить девушку искусству боя, а после внедрить ее в ряды полицейских.

«Безумец на районе»

Оригинальное название: I guyeokui michin X

Год выхода: 2021

Жанр: криминальная комедия, мелодрама

Режиссер: Ли Тхэ-гон

Сколько серий: 13

Длительность одной серии: 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.9

В главных ролях: Чон У, О Ён-со, Ли Су-хён, Ким Нам-хи

Несмотря на запрет начальства, полицейский Но Хви-о (Чон У) проводит операцию по поимке опасного наркоторговца. При задержании один из подозреваемых сильно ранит коллегу Хви-о — в ответ полицейский избивает злоумышленника.

Вскоре выясняется, что операция провалена — у полиции нет улик, а главному злодею удалось уйти. Сумасбродного Но Хви-о заставляют пройти лечение у психолога и научиться контролировать свои вспышки агрессии.

Вскоре Хви-о знакомится с обаятельной Ли Мин-гён (О Ён-со) — у этой яркой девушки явно есть какие-то психологические проблемы. А еще она ходит к тому же специалисту, что и полицейский…

«Море спокойствия»

Оригинальное название: ​​Goyoui bada

Год выхода: 2021

Жанр: научная фантастика, триллер, детектив

Режиссер: Чхве Хан-ён

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.9

В главных ролях: Пэ Ду-на, Кон Ю, Ли Джун, Ким Сон-ён

Мрачная научная фантастика с элементами триллера. Группа исследователей отправляется на Луну и сталкивается с необъяснимыми ужасами.

2075 год. Из-за экологических проблем Земля становится все менее пригодной для жизни. На планете практически не осталось водоемов, а питьевую воду населению выдают только по карточкам.

Группа исследователей во главе с капитаном Ханом (Кон Ю) и биологом доктором Сон (Пэ Ду-на) летит на Луну, где хранятся критически важные образцы. Около пяти лет назад лунная база сильно пострадала из-за утечки радиации. Но добравшись до нужного места, участники экспедиции не находят никаких следов аварии — зато обнаруживают тело солдата, который каким-то образом утонул в воде.

«У меня есть цель»

Оригинальное название: Mokpyoga seanggyeotta

Год выхода: 2021

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Щим Со-ён

Сколько серий: 4

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.8

В главных ролях: Ким Хван-хи, Рю Су-ён, Ким До-хун, Ли Щи-у

Жизнеутверждающая история о вере в себя и окружающих. Озлобленная на весь мир девушка постепенно меняет свое отношение к жизни.

Все детство девятнадцатилетней Ли Со-хан (Ким Хван-хи) пошло в приютах. Мать-алкоголичка не заботилась о родной дочери, а отец ушел из семьи, когда Ли была еще совсем крошкой. Теперь девушка, ненавидящая свою жизнь, живет одной идеей — она должна отыскать отца-предателя и жестоко ему отомстить.

Все меняется, когда Со-хан встречает Ли Джэ-ёна (Рю Су-ён) — обычного позитивного парня, который учит ее искать в мире доброту и радость.

«Верховная шаманка Ка Ду-щим»

Оригинальное название: Usumudang Ka Dusim

Год выхода: 2021

Жанр: приключенческое фэнтези

Режиссер: Пак Хо-джин

Сколько серий: 12

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7

В главных ролях: Ким Сэ-рон, Нам Да-рым, Ю Сон-хо, Мун Сон-гын

Старшекласснице Ка Ду-щим (Ким Сэ-рон) предначертана особая судьба — с самого детства она знает, что должна стать шаманкой. Девушка способна видеть духов и должна сражаться со злом. Однако Ду-щим мечтает стать обычной школьницей, она не согласна с уготованным ей будущим.

В новой школе Ка Ду-щим знакомится с молодым обаятельным парнем по имени На У-су (Нам Да-рым). Каким-то образом ему передается часть способностей шаманки — У-су тоже начинает видеть призраков. В итоге старшеклассники решают объединить усилия, чтобы защитить своих родных от паранормальной угрозы.

«Те, кто читает сердце тьмы»

Оригинальное название: Akui maeumeul ilneun jadeul

Год выхода: 2022

Жанр: криминальный детектив, триллер

Режиссер: Пак По-рам

Сколько серий: 12

Длительность одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8

В главных ролях: Ким Нам-гиль, Чин Сон-гю, Ким Со-джин, Рёун

Напряженный криминальный триллер о работе первого южнокорейского профайлера.

Сон Ха-ён (Ким Нам-гиль) — не обычный детектив, а настоящий профайлер. Это значит, что он умеет распознавать истинные намерения человека по мельчайшим деталям его поведения: от мимики до речи. Ха-ён использует свой необычный талант, чтобы раскрывать самые запутанные дела, с которыми не могут справиться обычные полицейские.

Клиентами Ха-ёна становятся самые опасные преступники — от серийных убийц до изобретательных маньяков.

«Звуки волшебства»

Оригинальное название: Annarasumanara

Год выхода: 2022

Жанр: мюзикл, мелодрама, драма

Режиссер: Ким Сон-юн

Сколько серий: 6

Длительность одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5

В главных ролях: Чхве Сон-ын, Чи Чхан-ук, Хван Ин-ёп, Нам Да-рым

Красочная музыкальная мелодрама, в которой волшебство переплетается с реальной жизнью.

Хрупкой Юн А-и (Чхве Сон-ын) пришлось рано повзрослеть — отец влез в долги и сбежал, следом из семьи ушла мать. Теперь А-и вынуждена в одиночку заботиться о младшей сестре: она совмещает работу с учебой и мечтает как можно скорее повзрослеть.

Жизнь А-и меняется, когда она встречает загадочного волшебника Ли (Чи Чхан-ук). Парень живет в заброшенном парке аттракционов, увлекается магией и отказывается вступать во взрослую жизнь.

«Саундтрек № 1»

Оригинальное название: Saundeuteuraek#1

Год выхода: 2022 Жанр: мелодрама

Режиссеры: Ким Хи-вон, Чхве Джон-гю

Сколько серий: 4

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.7

В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хён-щик, Ли Джон-ын, Ким Джу-хон

Легкая и очень нежная история о романтике, которая возникает из дружбы.

Хан Сон-у (Пак хён-сик) и Со Ын-су (Хан Со-хи) знают друг друга уже двадцать лет. Он пытается построить карьеру фотографа, а она создает тексты к песням. Он робок, тих и спокоен, а она прямолинейна и энергична. По воле случая Сон-у и Ын-су оказываются под одной крышей — за две недели совместной жизни их взаимоотношения сильно изменятся.

В 2023 году на Disney+ вышел «Саундтрек № 2» — сиквел дорамы с новыми героями.

«Девушка в маске»

Оригинальное название: Maseuleugeol

Год выхода: 2023

Жанр: криминальная комедия, триллер

Режиссер: Ким Ён-хун

Сколько серий: 7

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3

В главных ролях: Ли Хан-бёль, Ан Джэ-хон, Ём Хе-ран, Нана

2009 год. Обычная девушка по имени Ким Мо-ми (Ли Хан-бёль) целыми днями сидит в офисе и занимается монотонными делами. А ведь когда-то она мечтала стать настоящей звездой экранов — жаль, что карьере танцовщицы и певицы мешает непривлекательная внешность.

По вечерам после работы Ким Мо-ми надевает неподвижную маску и ведет стримы. Подписчики в восторге: загадочная Девушка в маске обладает шикарной фигурой и классно двигается. Все меняется, когда коллега Ким случайно узнает, что за образом интернет-звезды скрывается именно она.

«Парадокс убийцы»

Оригинальное название: Sarinja nangam

Год выхода: 2024

Жанр: криминальная драма, триллер, комедия

Режиссер: Ли Чхан-хи

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.1

В главных ролях: Чхве У-щик, Сон Сок-ку, Ким Ё-хан, Ли Хи-джун

Мрачная дорама, которая пытается разобраться в вопросах серой морали. Правда, что если убить убийцу, число убийц не изменится?

После возвращения из армии робкий и миролюбивый Ли Тхан (Чхве У-щик) продолжает обучение в колледже. Чтобы достать хоть немного денег на жизнь, от подрабатывает в круглосуточном магазине.

Однажды ночью парень встречает на улице подозрительного человека, который недавно заходил в его магазинчик. Разгорается конфликт, и Ли Тхан пробивает хаму голову. Чувство вины почти вынуждает Тхана совершить чистосердечное признание, когда он узнает, что случайно расправился с настоящим серийным маньяком. Тем временем на след якобы невиновного парня выходит следователь Чан Нам-ган (Сон Сок-ку).

«Игра в пирамиду»

Оригинальное название: Piramideu geim

Год выхода: 2024

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Пак Со-ён

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.5

В главных ролях: Пона, Чан Да-а, Рю Да-ин, Кан На-он

Психологический триллер об ужасах школьного буллинга и несовершенствах корейской образовательной системы.

Юная Со Су-чжи (Пона) переезжает в Сеул и начинает обучение в элитной школе для девочек Пэкхён. В этом учебном заведении действуют странные правила: каждый месяц ученицы Пэкхёна проводят голосование и составляют особый рейтинг. Девочка, которая оказывается на последнем месте в этом списке, подвергается жестокой травле. Объект насмешек меняется каждый раз, как обновляется рейтинг.

Со Су-чжи не знает, как именно работает местная система буллинга, но намеревается разрушить ее изнутри.

