Стартовал второй сезон масштабной саги Юрия Быкова «Лихие»

Премьера второго сезона криминальной саги Юрия Быкова "Лихие" (18+) состоялась на платформах Okko и START, создатели картины также представили постеры с главными героями драмы.

Действие первого сезона разворачивалось в Хабаровске в 1990-е годы, теперь же сюжет перенесли в Москву. Как и прежде, зрителей ждут захватывающая драма, сильные женские линии и масса экшн-сцен.

К своим ролям вернулись Егор Кенжаметов, Артем Быстров, Анна Завтур, Полина Максимова, Евгений Ткачук, Филипп Янковский, Гела Месхи и другие. Сам постановщик сыграл бандита по кличке Арнольд.