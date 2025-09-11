Съемки второго сезона «Мистера и миссис Смит» отложили

Издание Deadline сообщило, что второй сезон «Мистера и миссис Смит» отложен на неопределённый срок. По данным СМИ, съёмки продолжения шоу должны были начаться осенью 2025 года, но теперь дата старта производства неизвестна.

© Чемпионат.com

Как сообщили источники издания, причина случившегося — трудности с контрактами, которые должны были заключить с некоторыми актёрами. О каких звёздах кино идёт речь, неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что главные роли во втором сезоне должны были сыграть Марк Эйдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»).

Первый сезон «Мистер и миссис Смит» представляет собой переосмысление оригинального фильма с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Сериал вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2024 году, и его тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDB он получил оценку 7/10.