Сериал «Большая маленькая ложь» продлили

Издание Variety сообщило, что компания HBO разрабатывает продолжение знаменитого сериала «Большая маленькая ложь». Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

По данным СМИ, сценарий первого эпизода напишет Франческа Слоун — одна из создательниц сериала «Мистер и миссис Смит». Она также выступит исполнительным продюсером шоу, вместе с исполнительницами главных ролей Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Премьера первого сезона «Большой маленькой лжи» состоялась на HBO в 2017 году. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон получил 93% свежести от обозревателей и 95% от зрителей. Продолжение вышло в 2018 году и было принято немного хуже: его рекомендовали к просмотру 85% критиков и 83% зрителей. Шоу также получило четыре премии «Золотой глобус» и множество номинаций.