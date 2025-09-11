В фильме «Очень страшное кино 6» появится персонаж из оригинала

Издание Entertainment Weekly сообщило, что актёр Марлон Уайанс («Дом с паранормальными явлениями») вернётся в фильме «Очень страшное кино 6». Актёр вновь сыграет знаменитого Мелкого, который появлялся в предыдущих частях пародийной франшизы.

Уайанс рассказал, что сильно похудел для возвращения к роли популярного персонажа. Всё потому, что для предыдущего фильма, хоррора «Тот самый», ему пришлось набрать мышечную массу. По мнению актёра, такое телосложение не подходит для Мелкого.

«Я только что сбросил девять килограммов, надрываясь каждый день, потому что не хотел выходить на съёмки в образе накачанного Мелкого в весе 115 кг. Это было бы ленью с моей стороны. Я хочу работать, хочу выглядеть как Мелкий».

«Очень странное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. В интервью изданию Comicbook Марлон Уайанс также рассказал, что новая часть пародийной серии будет высмеивать такие популярные хорроры как «Собиратель душ», «Еретик» и «Прочь». Ранее стало известно, что в новом фильме вернутся актрисы Анна Фэрис («Трудности перевода») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).