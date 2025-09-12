Сериал «Основание» по Айзеку Азимову продлили на четвертый сезон

Компания Apple объявила о продлении сериала «Основание» на четвёртый сезон. Это произошло на фоне выхода финала третьего сезона, который состоится уже 12 сентября. Судя по всему, в Apple довольны показателями фантастического шоу, даты выхода продолжения пока нет.

© Чемпионат.com

«Основание» — экранизация оригинальной серии книг Айзека Азимова. Сюжет повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Главные роли в шоу исполняют Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит: Пустошь Смауга») и Лаура Бирн («Сердце льва»).