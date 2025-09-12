Фильм «Брат навсегда» о дилогии Балабанова обзавелся датой релиза

Документальная картина "Брат навсегда" Анны и Григорьева Сельяновых о дилогии режиссера Алексея Балабанова выйдет в прокат 30 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Вольга".

"Кинопрокатная компания "Вольга" 30 октября выпустит на больших экранах документальный фильм "Брат навсегда". Лента производства кинокомпании СТВ - масштабное исследование феномена дилогии "Брат" режиссера Алексея Балабанова", - сказали в пресс-службе.

Режиссеры документального фильма Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса дилогии "Брат", изучают редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания, но также обращаются к экспертам, чтобы понять, как фильмы Балабанова стали частью культурного кода современной России.