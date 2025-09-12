Подросток снял документальный фильм о борьбе с раком

14-летний Тимофей Большаков создал короткометражный фильм «РемиссиЯ», в котором рассказал о собственном опыте борьбы с онкологическим заболеванием и поделился историями других пациентов. Подробностями с АиФ-Новосибирск поделилась мама подростка Елена Кубасская.

О болезни Тимофея семья узнала неожиданно: во время летних каникул у мальчика начались боли в спине, которые сначала приняли за усталость. Однако обследование выявило острый т-лимфобластный лейкоз.

Во время лечения в больнице Тимофей начал снимать на телефон видео о своём пути и о других пациентах. Со временем этот замысел перерос в полноценный документальный фильм. Как отметила Елена, все эмоции в картине подлинные — герои не знали заранее, какие вопросы им зададут.

Фильм, опубликованный весной в соцсетях, быстро набрал популярность и привлёк внимание организаторов Московского фестиваля детского и юношеского кино «PARADOX». На сегодняшний день картина уже стала победителем трёх кинофестивалей.

Сейчас Тимофей продолжает восстановление и мечтает вернуться в школу, чтобы увидеться с друзьями и учителями. С разрешения врачей он также будет заниматься программированием, журналистикой и видеопроизводством.

