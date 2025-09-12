HBO порадовали первые показатели проката сериала «Задание»

Компания HBO поделилась первыми показателями сериала «Задание» — нового оригинального сериала. Новый проект от автора «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби показал отличный старт, собрав более 3,1 млн зрителей за первые три дня после старта показов.

Это сразу на треть больше, чем запуск детектива с Кейт Уинслет в 2021 году. У проекта есть все шансы обойти общую аудиторию «Мейр», которую в итоге посмотрели около 12,9 млн человек.

Сюжет «Задания» посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье. Главные роли в сериале сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»).