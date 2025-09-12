Вышел большой трейлер сказки «Буратино»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила полноценный трейлер «Буратино» — экранизации сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Премьера ленты состоится 1 января 2026 года.

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») — деревянного человечка создадут с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили роль Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).