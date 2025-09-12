Вышел первый тизер «Братья Супер Марио в кино 2»

На презентации Nintendo Direct показали первый тизер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2». Премьера продолжения приключений знаменитого водопроводчика состоится 3 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Nintendo.

Мультфильм получил подзаголовок Galaxy в честь знаменитой видеоигровой дилогии про Супер Марио. Сюжет ленты пока неизвестен. К озвучке персонажей вернутся Крис Пратт, Джек Блэк и Аня Тейлор-Джой.

«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм, основанный на видеоигровой франшизе Super Mario Bros. В ней два брата, Марио и Луиджи, отправляясь на работу по починке труб, оказываются в волшебном мире. Лента удостоилась трёх номинаций на премию «Золотой глобус» и собрала в мировом прокате $ 1,36 млрд.