Названы хорроры, которые будут спародированы в "Очень страшном кино 6"

Актер и сценарист Марлон Уайанс ("Он"), один из создателей "Очень страшного кино", рассказал о том, какие именно фильмы ужасов будет пародировать шестая картина франшизы.

В интервью порталу ComicBook он сообщил, что шутки обязательно коснутся хорроров "Собиратель душ", "Грешники", "Еретик", "Прочь" и "Нет".

Не обойдется и без сюжетов, обыгранных еще в самом первом фильме - "Крик" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", новые части которых выходят по сей день.

Актер подтвердил, что он вернется к роли Мелкого, памятного персонажа серии. Ранее стало известно о возвращении во франшизу Анны Фэрис и Реджины Холл.

Съемки запланированы на октябрь 2025 года, в прокат лента выйдет 12 июня 2026 года.