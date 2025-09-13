Какие фильмы можно посмотреть в Сети на этой неделе

У российских киношников в Индии съёмки пошли не по плану, Фантастическая четвёрка спасает планету от Серебряного Сёрфера, школьница получает дар слежки за своими родителями, а музыкальный магнат решает, стоит ли жизнь чужого ребёнка его состояния. Ждём, когда пожелтеют осенние деревья, и смотрим новое кино, ставшее доступным в сети.

© скриншот из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Надо снимать фильмы о любви (18+)

Режиссёр: Роман Михайлов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 1 час 13 минуты

О чём фильм. Съёмочная группа из России приезжает в Варанаси (Индия) для съёмок артхаусного кино. Древний город толкает актёров не только на безрассудства, но и на размышления о вечном, кино, любви, базовых ценностях, на которые многие уже просто не обращают внимания. Съёмочный процесс начинает разваливаться, а исполнитель главной роли после знакомства с девушкой на улице отправляется на другой конец Индии.

Что интересного. Кино снято в редком жанре - мокьюментари, где актёры и режиссёр играют сами себя. Съёмки в индийском городе идут не по плану, а подстраиваются под реальные события. По итогу снимается не то, что было первоначально задумано, и происходит переосмысление кино, расширяющее традиционные нарративы. Роман Михайлов переплетает реальность с вымыслом. "Надо снимать фильмы о любви" создавался в то же самое время и с теми же актёрами, что участвовали в фильме "Жар-птица" (18+). Собственно, именно для производства этого фильма съёмочная группа приехала в Варанаси. Оба фильма образуют сновидческое пространство, пропитанное индийской мифологией. В съёмках фильма приняли участие Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Александра Киселёва, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, и др.

Кому не понравится. Тем, кто привык к игровому кино и уже заранее понимает, что ему будет сложно абстрагироваться от личностей актёров и воспринимать документальность происходящего на экране всё-таки как фильм.

Фантастическая четвёрка: Первые шаги (16+)

Режиссёр: Мэтт Шекман

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 1 час 54 минуты

О чём фильм. Земля-828, 1960-е годы. Команда супергероев в составе Рида Ричардса (Педро Паскаль), Бена Гримма (Эбон Мосс-Бакрак), Сью Сторм (Ванесса Кирби) и её брата Джонни (Джозеф Куинн) возвращается. Им предстоит защитить землян от межпланетной опасности - бога Галактуса и его приспешника Серебряного Сёрфера. План Галактуса - поглотить Землю. Ситуация осложняется тем, что в это время Рид и Сью готовятся стать родителями. Так, Мистер Фантастик, Существо, Невидимая леди и Человек-факел должны сплотиться как никогда, чтобы спасти человечество и своё будущее.

Что интересного. После провала в 2015-м "Фантастической четвёрки" (12+) в Marvel решили реанимировать проект, перезапустив его уже во второй раз. Педро Паскаль ради роли Рида Ричардса отказался от съёмок в хорроре "Орудия" (18+), а ещё изучал движения осьминога, чтобы отразить суперспособность Мистера Фантастик сжимать и растягивать своё тело, принимая любую форму на своё усмотрение. Ванесса Кирби настолько погрузилась с образ Сью Сторм, что даже начала изучать квантовую физику. Эбона Мосс-Бакрака, исполняющего роль Бена Гримма (Существо), снимали с использованием технологии захвата движений для создания цифрового персонажа и компьютерной графики. Работая над образом Существа, киношники изучали внешний вид камней вдоль и поперёк. А для съёмки робота Хёрби использовали не только компьютерную графику, но и деревянную анимационную куклу на дистанционном управлении с подвижными головой и руками.

Кому не понравится. Тем, кто уже кринжует с людей в обтягивающих костюмах, бесконечно спасающих человечество. Этакая сказочка для взрослых, которая порядком затянулась. И тем, кто считает, что Marvel нужно было уже давно остановиться на последней части "Мстителей" (18+) и не трогать идею мультивселенных.

Что знает Мариэль (18+)

Режиссёр: Фредерик Хамбалек

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 26 минут

О чём фильм. После того как Мариэль (Лаэни Гайзелер) оскорбила одноклассницу, а та ответила ей на это пощёчиной, девочка начала видеть и слышать, что делают и говорят её родители Джулия (Юлия Йенч) и Тобиас (Феликс Крамер) на любом от неё расстоянии. Девочка рассказывает им о своём даре, поначалу они не могут в это поверить, но затем вступают в манипулятивную игру с ребёнком, только усугубляя положение. Постепенно Мариэль теряет веру в то, что её родители - честные и любящие люди.

Что интересного. Хоть фильм и является семейной комедией, однако все художественные приёмы, которые в нём используются, ориентированы на то, чтобы погрузить зрителя в атмосферу хрупкости семейного счастья. Это отражается в минимализме интерьера, приглушённости света, холодных фильтрах. Также в фильме звучит классическая музыка Бетховена и Шуберта, благодаря которой и без слов понятно, что внутри семьи много скрытых проблем и нереализованных потребностей, которые Мариэль и озвучивает вслух. Юную актрису Лаэни Гайзелер всегда снимали с низкого ракурса, чтобы усилить эффект её одиночества и подчеркнуть искусственное создание семейного уюта. Фильм стал номинантом на "Золотого Медведя" Берлинского кинофестиваля-2025.

Кому не понравится. Социальная сатира придётся не по вкусу тем, кто считает, что дети не должны быть втянуты во все проблемы своих родителей. Ведь у взрослых, мамы и папы, есть и своя жизнь, с которой им нужно разбираться самостоятельно. Откровенность с ребёнком не всегда может привести к благополучному разрешению внутрисемейных проблем, а лишь нанести неокрепшей психике очередную травму.

Сверху вниз (18+)

Режиссёр: Спайк Ли

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.8

Время: 2 часа 13 минут

О чём фильм. Музыкальный магнат Дэвид Кинг (Дензел Вашингтон) известен на весь Нью-Йорк своим безупречным музыкальным слухом. Чтобы сохранить контроль над своей звукозаписывающей компанией, Дэвид выкупает контрольный пакет акций, чтобы не допустить перехода бизнеса в чужие руки. Вдруг он узнаёт, что его сына Трея похитил неизвестный и требует выкуп за парня в размере 17,5 миллионов долларов. Но позже выясняется, что преступник дал промашку: он похитил сына шофёра (Джеффри Райт) Кинга. Однако продолжает требовать с бизнесмена деньги и угрожает убить молодого человека. Мужчина становится перед моральной дилеммой: если он заплатит выкуп, то разорится, а если нет, то чужого ребёнка убьют.

Что интересного. "Сверху вниз" - переосмысление фильма Акиры Куросавы 1963 года "Рай и ад" (16+), который в свою очередь основан на романе "Королевский выкуп" Эвана Хантера. Кстати, Джеффри Райт не просто играет в фильме отца Элайджи Райта, в жизни они настоящие отец и сын.

Кому не понравится. Тем, кто не любит, когда его ставят в ситуацию выбора: ведь зрителя автоматически обязывают принять решение, как бы он поступил в ситуации главного героя.