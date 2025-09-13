Стало известно, когда выйдет ремейк «Моей прекрасной няни»

На официальном сайте «Пятницы!» анонсировали, что первый эпизод сериала «Няня Оксана» выйдет на телеканале через 16 дней. Это заменил Telegram-канал «Культовые русские сериалы».

«Получается, выйдет 29 сентября. Как раз в понедельник», — уточняется в посте.

Сериал «Няня Оксана» — новая версия культового ситкома «Моя прекрасная няня», в котором сыграла Анастасия Заворотнюк. В будущем проекте главную роль исполнит ведущая шоу «Натальная карта», юмористка Олеся Иванченко, а ее партнером выступит звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

В одном из интервью Иванченко рассказывала, что на протяжении четырех месяцев ходила к психоаналитику, поскольку испытывала стресс из-за роли. Она боялась «предать память» известной российской актрисы, поэтому решила обратиться за помощью к специалисту.