Названа дата российской премьеры нового фильма Джима Джармуша

Кинопрокатная компания "Вольга" озвучила дату выхода в российский прокат драмеди Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother) - премьера назначена на 1 января 2026 года.

© Российская Газета

В основе сюжета картины - отношения выросших детей и их состарившихся родителей. Три отдельные новеллы были сняты в разных точках земного шара.

Роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг, Индия Мур, Люка Сабба и другие.

Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где она удостоилась главной награды и шестиминутных оваций.

Трейлер можно посмотреть здесь.