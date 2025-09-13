По каким дням будет выходить сериал «Общак. Главная ОПГ России»

15 сентября состоится премьера документального сериала «Общак. Главная ОПГ России». Шоу расскажет историю, произошедшую в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. Рецидивист по имени Евгений Васин, отсидев полжизни в тюрьме, приезжает в город и становится настоящим преступным хозяином Дальнего Востока.

Ведущим документального сериала выступит журналист Игорь Надеждин. На основе документальной хроники он подробно расскажет о становлении «Общака» в конце 80-х и о развале группировки в 2000-х. В сериал войдёт три эпизода — все они выйдут в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko.

