Disney поделилась синопсисом мультфильма «Холодное сердце 3»

Студия Disney раскрыла официальный синопсис мультфильма «Холодное сердце 3». Информация о сюжете ленты была опубликована на китайском аккаунте компании в соцсетях.

В новой части анимационной серии королева Анна готовится к своей свадьбе в Эренделле. Вместе с Эльзой ей предстоит отправиться в новое волшебное путешествие, где им предстоит пройти неизведанные испытания. Ситуация усложняется, ведь главы королевства готовятся к появлению нового члена семьи.

Премьера «Холодного сердца 3» состоится 24 ноября 2027 года. Первая часть популярной серии вышла в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных анимационных картин в истории.