Зачем экранизируют фанфик «Скованные» по «Гарри Поттеру»

Кинокомпания Legendary Pictures выкупила права на экранизацию фанфикшена «Скованные» (Manacled) по серии романов «Гарри Поттер» за три миллиона долларов. Это самая крупная в истории сделка с книжными правами. О чем «Скованные» и станет ли эта экранизация популярной — в материале «Вечерней Москвы».

О чем фанфишен «Скованные»

Фанфик «Скованные» — это мрачное романтическое произведение по мотивам серии романов о Гарри Поттере, вдохновленное книгой Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», которое написала автор под ником SenLinYu. По сюжету Волан-де-Морт победил Гарри Поттера и установил новый режим, который включает в себя программу повышения рождаемости и возрождения магического населения.

История рассказывает о безрадостном мире, где Гермиона оказывается в центре нового жестокого порядка. Она скрывает тайну, угрожающую этому порядку. Гермиону как пленницу отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери, пока ее разум не будет сломлен. Верховным Правителем оказывается Драко Малфой. Однако выясняется, что Малфой — двойной агент, тайно борющийся против тирании Темного лорда.

Могут ли быть проблемы с авторскими правами

Как рассказала юрист Елена Рудакова, в случае когда крупная кинокомпания тратит огромные средства на покупку прав на произведение и ни для кого не является секретом, что произведение — это копия, скорее всего, об очистке прав на него уже позаботились.

Очистка прав на произведение в авторском праве — это процесс проверки и урегулирования юридических вопросов, связанных с использованием интеллектуальной собственности, защищенной авторским правом. Например, очистка прав на использование музыкальных произведений в медиапроектах — это получение официальных разрешений от правообладателей, — рассказала она.

Эксперт отметила, что процедура касается не только использования музыки, но и любого контента, защищенного авторским правом.

Основная цель очистки прав — обеспечение соблюдения авторских прав и предотвращение возможных юридических проблем, которые могут возникнуть при использовании произведения без соответствующих разрешений, — говорит Рудакова.

Специалист подчеркнула, что в каждой стране ответственность своя.

Вряд ли ведущие кинематографические холдинги стали бы рисковать большими суммами, если бы не купили все права, — объяснила юрист.

В прошлом году SenLinYu удалила оригинальный текст из открытого доступа, чтобы подготовить официальную публикацию. Обновленный роман получил название Alchemised. Известно, что автор переработала изначальный сюжет фанфикшена, и теперь это книга с оригинальными персонажами. Теперь действие происходит в альтернативной вселенной, а главные герои — целительница и некромант. Книга выйдет 23 сентября тиражом 750 тысяч экземпляров и будет переведена на 21 язык.

Зачем экранизируют фанфикшен

По словам кинокритика Сергея Сычева, учитывая, что франшизы — это не только основной сюжет, но и всевозможные ответвления и вариации, этот проект заинтересует фанатов «Гарри Поттера». Есть масса подобных примеров, таких как роман «Пятьдесят оттенков серого». Он начинался как эротический фанфикшен к вампирской саге Стефани Майер «Сумерки», а потом стал самостоятельной популярной историей.

Поскольку Джоан Роулинг не пишет новые книги о «Гарри Поттере», а фанатам хочется все глубже погружаться в эту вселенную, появляются новые сюжеты. Это необязательно должны быть фанфики. Это могут быть и видеоигры, у которых есть свои самостоятельные сюжеты, а также спектакли, где изменяется основное повествование. Вполне логично, что, если появляется интересная история, которая связана с любимой многими вселенной «Гарри Поттера», можно попробовать ее ярко экранизировать. Этого точно ждут миллионы фанатов по всему миру, и они будут рады новому фильму, — считает он.

