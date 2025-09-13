Фильм «Клинок, рассекающий демонов» установил рекорд в США

12 сентября состоялась мировая премьера фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов», с подзаголовком «Бесконечный замок». По данным издания Variety, за первый день картина собрала $ 33 млн в кинотеатрах США.

© Чемпионат.com

Таким образом, лента показала рекордный старт за всю историю проката аниме в США. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Драконий жемчуг: Супер — супергерой» 2022 года — тогда он за первый день собрал около $ 10,9 млн. Картина также обогнала по стартовым сборам за первые выходные «Покемонов: Мьюту против Мью» 1998 года ($ 31 млн).

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Картина уже вышла в Японии и там побила другой рекорд — вошла в топ-3 самых кассовых фильмов страны.