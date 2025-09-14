Анонсирован сиквел мультфильма о братьях Марио

Illumination и Nintendo анонсировали продолжение истории культовых персонажей. Новый анимационный фильм получил название The Super Mario Galaxy Movie и станет сиквелом картины о братьях Марио. Как сообщает Deadline, вторая часть выйдет в прокат 3 апреля 2026 года в США и ряде других стран, а японская премьера запланирована на 24 апреля.

© Mainstyle

Озвучкой займутся знакомые по первой части актёры: Крис Пратт вновь вернётся к роли Марио, Аня Тейлор-Джой озвучит принцессу Пич, Чарли Дэй сыграет Луиджи, Джек Блэк — Боузера, Кигэн-Майкл Ки — Тоада, а Кевин Майкл Ричардсон — Камека. За режиссуру отвечают Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий напишет Мэтт Фогель. Проект финансируют Universal Pictures и Nintendo, а прокатчиком выступит студия Universal.