Собянин похвастался успехами кинопарка «Москино»

Первые 150 фильмов сняты в кинопарке "Москино". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы ввели вторую очередь парка "Москино". <...> Первые 150 фильмов уже сняты в этом парке Москвы", - рассказал Собянин, выступая в Зарядье по случаю Дня города.

В ходе выступления мэр подчеркнул, что кинопарк уже превзошел Голливуд.

Кинопарк "Москино" - часть проекта мэра Сергея Собянина "Москва - город кино" и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Соборная площадь Москвы" и другие.