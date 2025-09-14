Сколько фильмов и сериалов снимали этим летом в Москве

Этим летом в Москве сняли около 200 кинопроектов – это на 19% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

© скриншот из фильма «Домовенок Кузя»

«В городе снимали такие проекты, как «Граница миров – 2», «Арсеньев», «Адвокаты», «Беспринципные» (пятый сезон), «Вампиры средней полосы – 3», «Лиля», «Трудно быть богом», «Молодежка. Новая смена» (второй сезон), «Золото скифов», «Приключения желтого чемоданчика», «Простоквашино», «Вечерняя школа», «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б»., «Госзащита», «Ведьмина любовь», «Джайв», «Дети перемен – 2», «Домовенок Кузя – 2», «Корпорация “Зубная фея”», «Папины дочки. Полный метр», «Ландыши. Вторая весна», «Москва-река: спасатели на воде», «Солдат по кличке Рекс» и «Черная любовь», – говорится в сообщении.

Съемки проходили как в центре столицы, так и в отдаленных районах города. Чаще всего кинематографисты выбирали Лефортовский парк, парк Северного речного вокзала и «Сокольники», Триумфальную площадь, микрорайон Северное Чертаново, а также площадки московского кинокластера в кинопарке и на кинозаводе «Москино». Фильмы также снимали в Московском зоопарке, Камергерском переулке, на Садовнической набережной, на улицах Большая Ордынка, Школьной и Крылатской.

Кинокомиссия «Москино» – это ключевой координатор съемок в Москве. Она помогает продюсерам и съемочным группам согласовать съемки в столице, наладить работу с городскими структурами, получить разрешения и организовать процесс так, чтобы не мешать жителям мегаполиса.

Комиссия согласует скаутинг (поиск и выбор мест для съемок вне студии) проектов и подбор площадок, перекрытие улиц, доступ к объектам городской инфраструктуры, а также сопровождает как статичные, так и динамичные съемки. В ее распоряжении – собственный автопарк из 19 единиц разногабаритного транспорта с профессиональными водителями, а также команда кинокомиссаров, которые оперативно решают вопросы на площадке.

Много проектов снято на флагманской площадке московского кинокластера – в кинопарке «Москино». Так, летом здесь работали над биографическим сериалом «Арсеньев». Он рассказывает об известном географе, востоковеде и исследователе Дальнего Востока. Специально для съемок создали декорации «Дальневосточный город» площадью более 36 тысяч квадратных метров, где построили дом губернатора, конюшни, музей, множество жилых домов, магазины и деревенскиы улицы. Здесь возвели около 45 строений, а также вырыли пруд, в котором обитают настоящие рыбы, и обустроили пирсы.

Режиссером выступил Дмитрий Киселев, а продюсером стал Евгений Миронов, который также сыграл роль Владимира Арсеньева. В сериале снимались Александра Урсуляк, Владимир Ильин, Дмитрий Фрид, Владимир Кошевой и Виктор Вержбицкий. Проект был реализован студией «Третий Рим». Премьера запланирована на 2026 год.

Еще одним громким проектом, съемки которого прошли этим летом, стала драма «Лиля» о жизни и отношениях Владимира Маяковского и Лили Брик. Для съемок сериала создали площадку «Москва времен конструктивизма» на территории около 19 тысяч квадратных метров, на которой построили здания центра Москвы начала XX века. Всего здесь возвели 36 строений.

Фильм расскажет о непростых взаимоотношениях Владимира Маяковского и его возлюбленной, которой пришлось пережить травлю после гибели поэта. В сериале снимались Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов, Ангелина Стречина и Андрей Смоляков. Режиссером проекта стала Вера Сторожева, а продюсером – Константин Эрнст. Производством занималась студия «Русский проект» по заказу Первого канала. Выход на экраны планируется в следующем году.

В кинопарке «Москино» также снимали фильм «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. Кинематографисты работали на площадке «Витебский вокзал». Роли исполнили Роман Панков, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин и Лиза Моряк. На площадках «Юзовка» и «Шахты» работали над многосерийным проектом «Порода» об истории Донецка и его жителях. Режиссерами выступили Сергей Мезенцев и Александр Балахонов. Главные роли исполнили Данила Краснов, Сергей Марин, Ксения Утехина и другие. Производством занималась студия «Питирим».

На площадке «Ковбойский городок» сняли сцены фильма «Приключения желтого чемоданчика». В картине сыграли Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Никита Тарасов, Александр Яцко, Александр Головин и другие. Производством занималась старейшая московская Киностудия Горького, которая в этом году отмечает свое 110-летие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка «Москино». В кинопарке возвели 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры. В планах – строительство еще 10 площадок, двух многофункциональных павильонов и гостиничного комплекса на 200 номеров.

В августе в Москве также прошла Московская международная неделя кино. Крупнейшее кинематографическое событие объединило около 200 мероприятий и более 700 тыс. гостей.