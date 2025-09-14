Вышел тизер четвертого сезон «Ведьмака»

Компания Netflix представила первый тизер четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Продолжение фентезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября.

Роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. В тизере герой сражается с призраком, а после заманивает его в ловушку с помощью своих магических сил. Netflix также представил кадры из продолжения, с Цири, которую вновь сыграла Фрейя Аллан, и вампиром Регисом, в исполнении Лоренса Фишбёрна.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течении длительного времени не выпускали его. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года. Он станет заключительным для «Ведьмака».